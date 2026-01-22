提醒別插隊竟被開槍爆頭！52歲男遭亂槍射死 嫌犯落網稱：我怕被打

52歲死者卡斯特（右）因制止插隊引發口角，遭25歲男子開槍射殺。（圖／Maricopa County Sheriff

美國亞利桑那州鳳凰城一間加油站商店發生致命槍擊案，一名52歲男子僅因排隊上廁所時出聲制止插隊行為，竟遭對方開槍射殺，事件震驚當地社區，也再次引發外界對日常衝突演變為暴力悲劇的關注。

根據多家美媒引述當地警方說法，事件發生於16日上午8時左右，地點位於鳳凰城一處QuickTrip加油站商店。員警接獲通報趕抵現場時，在廁所外地面發現52歲男子卡斯特（Danny Kaster）倒臥血泊。卡斯特臉部、肩膀與腿部多處中彈，緊急送醫後仍因傷重不治。

目擊者向警方表示，卡斯特當時正在排隊等候上廁所，一名25歲男子富蘭克林（Deondre Franklin）突然插隊進入。卡斯特提醒「有人在排隊」，富蘭克林回應「我知道」，雙方隨即爆發口角。富蘭克林情緒激動，要求到廁所外「處理」，隨後走出廁所，不久便傳出槍聲。

富蘭克林案發後逃離現場，隔日向警方自首。他供稱，自己並非故意插隊，被提醒後已重新排隊，但察覺卡斯特的眼神帶有敵意，感到害怕，走出廁所時發現對方跟隨，才會開槍自我防衛。警方調查後，仍以二級謀殺罪起訴富蘭克林，目前嫌犯遭羈押，保釋金為100萬美元（約新台幣3,120萬元）。

事件發生後，許多民眾在加油站外設置紀念區悼念卡斯特。家屬與友人表示，他只是普通民眾，沒有挑釁也沒有威脅任何人，「卻死於毫無意義的暴力」。親友並在募資平台發起活動，希望協助處理後事，也呼籲社會正視槍枝暴力帶來的風險。

嫌犯富蘭克林案發後自首，目前被控二級謀殺，保釋金為100萬美元。（圖／翻攝自X，@KSNBLocal4）

