提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男

一位外國女子數年前收養了吉娃娃，牠曾和貓一起生活，不幸的是原本的主人過世了。女子養了該吉娃娃後發現，牠很少叫、動作像貓一樣輕盈，日前她拍影片分享，吉娃娃還做出在寵物狗身上較不易看到的麵包式（loaf position，或稱母雞蹲），許多人看到狗模仿貓的行為直呼可愛，也有人被這段收養的故事感動。

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