提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過

李明璇提醒柯志恩對決新潮流的賴瑞隆，千萬不要輕敵。 圖：翻攝李明璇臉書

[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。

去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。

廣告 廣告

李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」

李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長。「我之所以這樣說，是因為我親身經歷過。」

李明璇指出，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」；在強大的體制壓力下，基層往往沒有選擇的空間，柯老師一定要成為解救高雄里長於水深火熱的女神。「當年我的立委選戰期間，很多場子、現場的真實反應、民眾的熱情，其實誰更受歡迎，大家心裡都很清楚，只是基層承受的壓力，外界往往看不見。上面一聲令下，基層沒人敢吭聲，為了生計生命，被迫繼續支持民進黨。」

李明璇說，她衷心期待，柯志恩老師能成為讓高雄基層不必再低頭、不必再被迫表態的那一道光，也成為讓高雄市民重新相信「政治可以溫柔而堅定」的力量，更希望高雄人能體會，真正的民主是「選人不選黨」，讓能力、良心、與是否真正為高雄付出，成為唯一的評分標準；不被動員牽著走、不被壓力左右，把選票還給自己，最後，她要再次謝謝高雄鄉親一路以來的支持與厚愛。

李明璇也請大家理解，不會有所謂「李明璇去補選賴瑞隆立委席次」的選項，因為她真心希望看到的結局是：柯志恩當選高雄市長；如果有補選，那代表高雄輸了，她不願意看到這樣的結果；當初接受徵召時，為了團結做出的承諾她會說到做到，此刻她唯一的專注，是全力完成台北市議員這一戰，用一樣的精神拚勝選，為首都守住關鍵一席。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

代表民進黨角逐2026高雄市長 賴瑞隆向市民提「三個優先」承諾

賴瑞隆勝出代表民進黨參選高雄市長 陳其邁：重要是團結和整合