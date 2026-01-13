提醒柯志恩「千萬別輕敵」 李明璇：賴瑞隆最愛施壓里長站隊

賴瑞隆將代表民進黨參選2026高雄市長，國民黨前發言人李明璇（圖）提醒柯志恩別輕敵。本報資料照片



民進黨高雄市長初選民調今天（1/13）出爐，由立委賴瑞隆出線，將對上國民黨的柯志恩。對此，2024年曾與賴瑞隆競爭立委的前國民黨發言人李明璇指出，賴瑞隆最愛施壓里長站隊，呼籲柯志恩千萬不要輕敵。

李明璇透過臉書表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。她之所以這樣說，是因為她在2024年選舉中曾親身經歷過。

李明璇說，選戰期間接觸到的真實反應、民眾熱情，誰更受歡迎，大家心裡都很清楚，只是基層承受的壓力，外界往往看不見，基層為了生計生命，被迫繼續支持民進黨。

李明璇表示，對於賴瑞隆的出線，她並不意外，「果然完全照著新潮流的劇本走」。聽到賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，她認為這句話說錯了，「他是高雄基層最怕的人」。

李明璇直言，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的政治假象。在強大的體制壓力下，基層往往沒有選擇的空間。因此，她特別要提醒柯志恩「千萬不要輕敵」。

她認為，高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長，期盼柯志恩能成為解救高雄里長的女神，成為讓高雄基層不必再低頭、不必再被迫表態的那一道光，也成為讓高雄市民重新相信「政治可以溫柔而堅定」的力量。

李明璇呼籲高雄人，真正的民主是「選人不選黨」，讓能力、良心、與是否真正為高雄付出，成為唯一的評分標準，「不被動員牽著走、不被壓力左右，把選票還給自己」。

李明璇也說，她真心希望看到的結局是「柯志恩當選高雄市長」，所以不會有所謂「李明璇去補選賴瑞隆立委席次」的選項。對她而言，目前唯一的專注在於台北市松信區的議員選舉，力拚為首都守住關鍵一席。

