提醒民眾赴港澳留意可能風險 陸委會：避免觸法而影響既定行程

因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會提醒民眾赴港澳留意當地法規禁令及可能風險。（圖／報系資料庫）

香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假與即將來臨的春節旅遊旺季，大陸委員會今（2）日表示，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。

廣告 廣告

陸委會提醒，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」，或陸委會澳門辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」尋求協助。

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

終於等到台股首檔「不配息再投入」 柴鼠兄弟：「009816」一開始就頂規經保費優惠

扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了

遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」 Melody回應了