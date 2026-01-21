提醒流感將入流行期 魏嘉賢籲把握年前「防疫黃金週」接種疫苗 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

農曆春節將至，日夜溫差大，流感疫情也逐漸有升溫趨勢。對此，花蓮縣議員魏嘉賢今（21）日表示，他依據疾管署最新資訊提醒民眾，流感最快本週進入流行期，希望鄉親在忙著採買年貨之餘，也別忘了幫家中的長輩與自身健康把關，除了確認疫苗接種狀況，更要把握這2週的「黃金期」建立保護力，健康平安迎接新年。

「疫苗生效需2週，現在接種剛好過年有抗體。」魏嘉賢表示，依據疾管署監測，上週類流感就診人次上升近12%，顯示病毒活躍度正在增加。他指出，疫苗接種後約需2週才能產生完整保護力，若能在這幾天完成接種，過年期間剛好能發揮作用，保護自己也保護返鄉團聚的家人。

廣告 廣告

「目前的公費流感疫苗全國剩餘約15萬劑，數量有限。」魏嘉賢提醒，數據顯示重症案例中多數未接種疫苗，且以長者居多。他建議鄉親，如果有符合公費資格但尚未接種的長輩或幼兒，請盡快前往合約院所施打，這是給家人最務實的健康保障。

魏嘉賢指出，就醫便民新制上路，有症狀及早就醫除了疫苗，他也分享了一項重要的就醫資訊。疾管署宣布自即日起至2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑的使用對象。

魏嘉賢說明，只要醫師判斷符合條件，不再需要快篩證明就能使用公費藥物。不僅這能有效掌握投藥時機，降低重症風險。他呼籲鄉親，若出現發燒、肌肉痠痛、呼吸困難等類流感症狀，應儘速就醫，配合醫師指示服藥，切勿拖延。

此外，魏嘉賢呼籲，尾牙聚餐多留意，落實衛生好習慣面對近期頻繁的尾牙活動及接下來的春節旅遊潮，人潮擁擠或通風不良的場所，口罩仍是最好的防護罩；若計畫出國旅遊，也建議備妥個人防疫物資。

魏嘉賢強調，過年是團圓的日子，健康的身體是最好的福氣。希望透過這些提醒，讓大家多一分準備，少一分擔憂，一起度過一個溫暖、平安的農曆新年。

照片來源：魏嘉賢辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

魏嘉彥投入4千萬優化運動場域 花蓮佐倉8人制足球場完工啟用

陳瑩、莊瑞雄共提修法今三讀通過 放寬農產品集貨場稅制優惠

【文章轉載請註明出處】