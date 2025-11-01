提醒領導人只求痛快不足以成事 陳學聖：鄭麗文已做好準轉型準備？

國民黨全代會，新卸任主席鄭麗文、朱立倫。廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文昨天就任，黨智庫召集人陳學聖提醒，做為一位立委、名嘴一定要快人快語、直指人心，要個「痛快」，但做領導人不一樣，要看方方面面，想的是如何「週全」、面面俱顧，只徒「痛快」不足以成事。

陳學聖說，一個領導者更多的時候需要的是「忍」，刺你的是「辱」。

陳學聖舉例，20多年前朱立倫20擔任立委審查預算時，曾對著僑委會承辦人員說「誰教你的？怎會教出你這種學生？你老師是誰？」，讓對方瞬間淚流滿面。

陳學聖再爆料，朱立倫擔任桃園縣長時，縣府官員最怕被請到縣長室，因為朱在問話前，老早就把數據、對策想好，若官員答不出來，聽說公文將「滿天飛舞」。

但陳學聖提到，這些年朱立倫專任黨主席，掛在嘴上竟然最多的竟是「堆疊善意」，經常煩的是如何籌措黨部下個月的薪水；常被朱募款的好友表示，乾脆捐款給朱就好，朱要怎麽花都沒意見，怎會要他們捐款給別人花？

陳學聖說，過去很凶、很嚴厲的朱立委、朱市長，在黨主席時代的朱立倫都不見了，這些年朱講的話也多是大方向，也不會有激盪人心的話，就是平淡到無滋無味，這就是朱從政重大轉變，不再求浮光片語，謀的是大局，

陳學聖認為，鄭麗文從今天開始應就會深深體會，快人快語不足以擊敗民進黨，讓國民黨重返執政，更多時候更需要的是內斂文火烹煮才能成事成局，屆時考驗的已是火候，只是鄭是否已做好轉型準備？

陳學聖表示，昨天鄭麗文就任國民黨主席，誓言要讓國民黨從「羊群」變「獅群」，確實振奮不少人心，大家都在期待國民黨這百年大黨在鄭手中會如何的蛻變，所以幾乎沒人講重話，觀察鄭下一步要怎麽做？

