提防掠食者降低遇襲風險 企鵝每次睡4秒累積休息時間

只要有大腦的動物都需要睡覺，連水母這類沒有真正大腦的生物，也會停機休息。

法國里昂神經科學研究中心利布雷爾表示，「我們通常會在安全的地方睡覺，我想，我們已忘記睡眠的危險性。」

人跟家庭寵物可以安心地翻肚睡覺，但對野生動物而言，睡著是讓自己可能被天敵攻擊，最危險的時刻，因此發展出非常多樣的睡覺方式，來降低風險，比方南極的帽帶企鵝夫婦，在繁殖季節互相輪流，一個照顧幼雛，一個潛水覓食，牠們一次只睡4秒鐘，一天小睡好幾千次。

美聯社記者拉爾森報導，「這些每次4秒鐘的短暫微睡眠，一天累計起來就有11個小時，這似乎足以讓忙碌的企鵝父母在繁忙的繁殖季節裡，邊守護巢穴，邊保持精力充沛，自然已經演化出方法，讓它們在最危險情勢下也能小睡。」

科學家過去只靠觀察動物靜止、閉眼，來推測睡眠時間，近年來使用微型腦波監測器，得知更多睡眠秘密，像是加拉巴哥斯群島的軍艦鳥，在滑翔時可以讓半個大腦休息，另一半大腦保持警覺，只用一隻眼睛監看環境，這樣一來可以連續飛行40多天不落地，但是回到陸上巢穴，又可以讓整個大腦較長時間休眠。

象海豹則是一邊螺旋式潛水下沉一邊睡，直到幾百公尺深的安全地帶，醒來再浮上海面，是動物界最極端也最安全的睡眠策略之一。另外海豚也可以用半個大腦邊睡邊游泳，這些現象讓科學家十分好奇。

利布雷爾說：「從生態和進化的角度來理解睡眠的多樣性，將有助於我們更好地了解睡眠的總體作用。」

動物睡眠研究專家拉騰伯格指出，「這些動物如何在睡眠如此之少的情況下適應環境，而我們人類如果少睡幾個小時，就會遭受巨大的痛苦，甚至可能在開車等危險情況下睡著。」

動物的極端睡眠顯示，睡眠不是一種固定模式，而是一套能因環境調整的生存策略，這可能改寫人類對睡眠的理解，也正成為一門新興、跨領域的研究方向。