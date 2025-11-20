提院版《財劃法》 卓榮泰憂國家財政「土石流」喊話立院支持

上週藍白聯手再修《財劃法》，行政院長卓榮泰表示會正面迎戰，今（20）日政院通過院版《財劃法》，卓榮泰會後報告再度指出，再修版將會讓中央舉債5600億元，呼籲立院不要一意孤行，否則將讓國家有如搭上財政失速列車，迎來財政土石流，期盼立院把握時機重建兩院合作關係審慎審議，因為如此違反法律的總預算，行政院「編不來也編不得」，立院逼政院違法違憲，不僅政院做不到，國人也不允許，以此強調政院底線。

卓榮泰先就四個版本的財劃法做解釋，舊版是指最原始的版本，也就是今年度據以編列的版本；新版是去年12月立院通過、今年3月才生效，將據以編列明年中央政府總預算的版本；再修版是立院上週未經討論逕付二讀通過的版本；院版則是行政院會稍早正式通過討論的版本，將送請立院審議。

卓榮泰提到，《財劃法》過去25年來曾進行5次修正，但因為是國家財政的根本大法，牽涉到地方與中央財政分配的多項指標，因此5次嘗試性修法都無疾而終，不過中央對地方的補助逐年來持續增加，蔡、賴執政以來，透過統籌分配稅款跟補助款挹注地方的財源金額年年升高，今年已達1兆113億元，地方財政也由虧轉盈，因此地方其實沒有急迫的財政缺口，認為面對國家財政分配的法律，應審慎因應並經過充分檢討。

點立院再修版四大問題 卓：院版才能對症下藥

卓榮泰表示，只有院版才能針對問題對症下藥，因此請求立院停止並收回目前通過的錯誤版本，因為此版目前存在四大問題，第一，再修版會讓明年中央總預算從原本舉債3000億再多2600億，達到5600億的規模，完全違反公債法第5條15％上限的規定，若是照再修版編訂，中央總預算就是一部違反法律的總預算；第二，中央負擔很多福國利民的政策，但若要中央自己調整刪減經費預算，衍生問題誰該負責；第三，當財劃法大幅削減中央財政，若再有災害發生，中央將完全失去緊急應變能力；第四，財劃法再度被修正之後，將中央財源大幅掏空，縣市之間富者越富、貧者仍貧，制度相當不合理。

卓榮泰揭院版《財劃法》三大原則、五大目標

卓榮泰提到，政院版有三個原則，首先是國家的均衡，改善重北輕南、城鄉差距大的問題；其次，依地方自治精神，地方政府該做多少就分配多少金錢，多分配多少的補助款就必須多做多少的地方自治事項；第三，中央財政要穩健，因此在國防外交、科技公共建設等方面，以及跨年度、跨縣市的建設都要有足夠的資源來支援。政院版還有五大目標要完成，包含國民生活品質更均衡、垂直錢權分配更合理、水平城鄉分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

卓榮泰曝政院底線 籲立院把握時機重建合作

卓榮泰強調，行政院從來沒有迴避討論財政收支劃分法，自總統上任的1年6個月中，政院花很多時間跟地方溝通，財政部主計總處跟國發會也做了很多研究，知道唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的修正，而不是像立院修越修越錯。

卓榮泰重申，政院通過的財劃法是目前看來可以取得最大共識的版本，就內容而言也最具合理性，希望立院勿再一意孤行，能夠審慎看待，政院也會用最快的速度將此版本送請立院審議，盼能獲得立院支持，共同把財政穩健回復到常軌。

卓榮泰也比喻，「當國家被迫坐上一部財政難以掌控的失速列車，一定會出狀況；如果讓新修正的財劃法據以執行的話，那是一場財政的土石流，一定會釀成巨大的災害。」再度要求立院能夠把握時機，重新建立兩院之間的合作關係，也藉此建立中央地方的夥伴關係，審慎迅速的審議院版財劃法，並強調「協商未到根本絕望，絕不放棄協商」，但要逼行政院接受、執行、編定違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不允許，這是政院的底線。

