提陳菊29歲寫給台灣的遺書 苦苓感嘆：真不知國賊何日可除？

陳菊因健康問題請辭監察院長，總統府昨（28）日發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。此消息曝光引發熱議，作家苦苓今（29）日於臉書粉專po文，提到當時才29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在𤠒中寫下「給台灣的遺書」，苦苓也感嘆直呼，「民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」

對於陳菊請辭監察院長一事，苦苓今於臉書粉專「苦苓愛說笑」po文，提到1980年美麗島世紀大審時，年僅29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在獄中寫下「給台灣的遺書」。

陳菊在當時的內容中提到，願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉——台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民；聖經上記載保羅在獄中致書提摩太說：「那美好的仗，我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所幸的道，我已經守住了。」人子耶穌被釘死在十字架也沒有為自己辯解，「雖然我受盡了悔辱、欺凌，但我心無恨亦無所懼，我深信一切的是非、功過、歷史自有公正的論斷。」

陳菊也強調，監獄是人類的恥辱，政治監獄尤其殘酷，惟可恥的並不是受囚禁的人，「我至死堅信，鼓勵人民爭取維護自己的權利，是行使人類良心的行為，絕不是暴力。」；「我感謝並懷念所有愛我的朋友」，不管此刻你們在台灣亦或在海外，請你們持續民主的香火，請你們永遠記取故鄉蒼生苦難的呼喚，「不必為我悲傷，卅年來我不是第一個犧牲者，但希望最後一個。而念及義雄兄的滅門慘劇，我再大的痛楚都微不足道。」

苦苓曬出陳菊當年所寫的內容後，他感嘆表示，「撫今追昔，不勝唏噓，民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」有許多網友也跑來留言，「有時很感慨 富不過三代 是不是民主自由也不過三代」「自由不是天上掉下來的。是那些曾經失去自由的人爭取的」「台灣人還在支持國民黨，頭殼壞掉又沒良心。」「願大家愛這塊土地愛人民，惜福感恩台灣加油」「敬佩！感謝菊姐！早日康復！」

