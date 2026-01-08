提飛官辛柏毅失事 卓榮泰：國防部752億遭總預算卡關

行政院長卓榮泰率行政部會首長舉行總預算記者會。廖瑞祥攝



今（2026）年度中央政府總預算至今尚未通過，行政院長卓榮泰今（1/8）日於行政院會後大動作偕12位內閣官員召開記者會，他於致詞中提到飛官辛柏毅失事，國防部有752億受影響，是部會之最，希望立法院儘速審查預算。

他首先提到，在新年的第一場院會，原本想排定新年度的政策報告，但是非常無奈的，第一場報告卻是今年度中央政府總預算未能完成審議的影響，這對所有的首長來講都是相當大的不公平跟打擊，對國人來講是無法形容的損失，而對國家來講更是在往前進步的路上受到了很大的阻礙。

廣告 廣告

卓榮泰重申，行政院已於去（2025）年的8月29日將今年度的中央政府總預算送立法院審議，至今超過4個月還沒有交付到委員會，但是到了新的年度，總預算案連付委都還沒有，這是我國憲政史上的第一次。

卓榮泰強調主計總處的最新資料，由於總預算尚未通過，總計有2992億元無法動支，包括新興計畫共有1017億元無法辦理，各部會比去（2025）年新增加的預算則有1805億元、第一與第二預備金及災害準備金共170億元等都無法動支，其中也包括地方受益部分637億元。

部會部分，卓榮泰特別提到國防部受影響最多，多達752億元，建軍備戰與後勤維護都受影響，「特別最近發生了戰鬥機墜海的事件，在今年的中央政府總預算當中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等也都在這個752億元當中不能即時展開，影響之大難以形容。」

行政院長卓榮泰率行政部會首長舉行總預算記者會。廖瑞祥攝

卓榮泰表示，國軍在面對中共武力威脅的時候，期待他們努力的守護國人安全的時刻，能夠有新型的武器，能夠有油料裝備的充足，能夠有完整的戰備維修當做後援，給每一位國軍弟兄們姐妹們更強大的後盾，就算能多做一份、多保護一個人，政府都必須要做。

地方部分，卓榮泰提到，其中去年公佈的《財政收支劃分法》對地方政府的財政分配不均，所以中央政府特地在今年度總預算當中編列的 321億元，以確保相關縣市獲得統籌分配稅款以及補助款，能夠不少於去年。

卓榮泰特別強調，在現在中央總預算未審查通過的狀況下，還有屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣以及澎湖縣等6個縣市的財務調度會發生問題。他特別在院會中請列席的縣市首長能夠協助跟他們各自選區的立法委員溝通、拜託、懇求。再次籲請立法院完成新年度中央政府總預算的審議。

卓榮泰重申，在預算法容許的範圍底下，把所有的施政能夠依序的展開。對地方政府的各種協助也能夠如期進行，但希望立法院能夠理性的審議中央政府總預算，而所有的部會首長在面對立法院審議的時候將詳細說明爭取預算的各種理由。他再次籲請朝野各黨能夠共同合作，編預算是行政院的工作，審預算是立法院的職責，盼能共同壯大台灣。

更多太報報導

傳陳昭姿兩年到期不用辭立委 林國成喊：考試不及格還能留下什麼邏輯

徐巧芯批國防部保密標示規定「擾民」 顧立雄：與美軍交流有必要

總預算卡關！卓榮泰再上火線喊話：2992億無法動支 六縣市恐舉債