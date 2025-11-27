提香好幫手！百搭「香蔥油」

香蔥油

香蔥油是料理提香的好幫手，做好的香蔥油用來炒料理，食物瞬間香氣跟味道都很加分喔～

食材

紅蔥頭, ３斤

植物油, １０００ml

料理步驟





步驟 1：紅蔥頭去掉外層老皮，根部切掉，並用清水洗淨，晾乾。





步驟 2：可以使用調理機器片，或用刀慢慢小心切片。





步驟 3：切好的紅蔥頭片，放入鍋中，倒入可以蓋過紅蔥頭的油量，開中小火開始炸。上面寫的油量參考用，主要可以蓋過紅蔥頭即可。





步驟 4：一開始鍋裡會冒大泡泡～



步驟 5：炸一陣子後，鍋裡會轉冒小泡泡，鍋裡的紅蔥頭會呈現金黃色澤，就可以關火，等稍微冷卻就可以裝入乾淨的玻璃瓶中。





步驟 6：可以把油跟紅蔥頭分開，這個油直接用來做料理，風味更好！紅蔥頭部分用來拌麵或拌菜都很好吃～

小撇步

＊喜歡紅蔥頭有酥酥的口感，可以炸更久，但要小心不要上色過重，會有苦味！

＊炸的時候要時不時的攪拌，紅蔥頭會容易黏底。

