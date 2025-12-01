提香港大火「鄧紫棋淚崩」 曾志偉捐逾1200萬

鄧紫棋在南寧開唱時，提到香港大火忍不住落淚。（圖／取自鄧紫棋工作室微博）

香港宏福苑大火事件牽動無數人心，多位香港藝人紛紛透過各種方式表達關懷與支持。曾志偉與其公司捐出300萬港幣（約1211萬台幣）善款，謝霆鋒在澳門音樂節以素色造型表達哀悼，並以活動名義捐出500萬港幣（約2000萬台幣）。鄧紫棋則在南寧演唱會上提及家鄉的悲劇，邀請萬人合唱《海闊天空》，希望透過音樂傳達愛與希望，過程中一度忍不住落淚。

鄧紫棋雖然行程繁忙，仍心繫香港。她在中國大陸南寧的演唱會上一開場就提到香港宏福苑大火事件，表示這幾天對香港來說是非常難過的日子。鄧紫棋強調，她真的只想要知道大家正在努力地、積極地好好活著，雖然這段路不好走，但哪怕就那麼一絲希望也好。在談及家鄉的悲劇時，她情緒激動，忍不住淚崩。當晚，她特別選擇演唱《海闊天空》這首經典歌曲，並邀請全場觀眾一起合唱，希望透過音樂傳達正能量。

鄧紫棋在南寧開唱不忘心繫家鄉。（圖／取自鄧紫棋工作室微博）

謝霆鋒同樣以自己的方式表達哀悼。他在登上澳門音樂節舞台時，特意穿著幾乎全素色的造型，以示對受難者的尊重。謝霆鋒表示，他相信大家可以謹守自己的崗位，送出支持和溫暖。除了在舞台上的表態外，他更以活動的名義捐出500萬港幣（約2000萬台幣）的善款，實際行動支援災後重建工作。

其他香港藝人也紛紛響應。據TVB節目《東張西望》報導，肥媽也用歌聲表達號召力，而曾志偉與其公司則捐出300萬港幣（約1211萬台幣）的善款。香港藝人瑪俐亞表示非常感謝香港市民和大學生們的付出。MIRROR成員柳應廷則在社群媒體發文表示，會在自己的演出前舉辦默哀儀式，希望意外帶來的傷痛能夠漸漸撫平。

