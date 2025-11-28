提高兒童發展篩檢率 嘉市衛局加碼抽獎

嘉義市政府衛生局推出「寶貝嘉倍幸福從發展篩檢開始」抽獎活動，提醒家長善用國民健康署提供的兒童發展篩檢服務。未滿七歲兒童可享六次免費發展篩檢，由合格醫師從動作、語言與社會發展等面向全面評估，及早發現並介入才能把握黃金發展期。凡完成篩檢即可獲得精美小禮並參加抽獎，歡迎家長踴躍帶孩子檢查，守護寶貝健康成長。嘉義市政府衛生局廖育瑋局長說明，根據國民健康署截至今年六月底的統計，全國已有四十萬二千五百九十四人次完成篩檢，其中六點三%疑似有發展異常，需由醫師協助轉介至兒童發展聯合評估中心進一步評估與;另有約十五%需持續追蹤與衛教。廖局長強調，兒童發展只有一次，錯過難以重來，若能及早發現、及早介入，是協助孩子趕上同齡發展的重要契機。

為提升本市兒童發展篩檢利用率，衛生局特別推出「寶貝嘉倍幸福從發展篩檢開始」抽獎活動。凡設籍嘉義市、未滿七歲且收到篩檢通知單的孩童，只要至合作院所完成任一階段兒童發展篩檢，即可獲得精美禮物。家長只需將加蓋院所戳章的篩檢通知單交由院所回收，或利用免費回郵寄回衛生局，即可參加抽獎，本活動分兩梯次辦理，於年底前完成篩檢者可優先參加第一梯次抽獎，將抽出二百八十名幸運得主，各獲得五百元禮券。衛生局呼籲家長把握機會，儘早帶孩子完成篩檢，及早發現問題並提供適切協助，守護孩子的健康未來。有關「寶貝嘉倍幸福從發展篩檢開始」抽獎活動相關辦法請參考嘉義市政府衛生局網站或洽詢衛生局國民健康科。