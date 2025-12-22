提高存活率！荷蘭團隊研發「人造子宮」 將成早產兒家庭福音

有荷蘭醫療團隊正在研發一款人造子宮，透過人工羊水袋以及人工胎盤，複製母體子宮的環境，將未滿28週的早產兒經剖腹取出後，轉移到人造子宮，繼續發育，可望大大降低日後併發症發生的機率。

荷蘭團隊設計的人造子宮，包含一個裝有加熱人工羊水的密封袋以及提供胎兒氧氣及養分的人工胎盤，專為24至28週早產兒打造。團隊指出，將胎兒從母體轉移到人造子宮，並由人工胎盤提供氧氣和養分的過程相當關鍵，因為嬰兒出生後，母親的胎盤就不再起作用。

廣告 廣告

該團隊設計的人造子宮，專為24至28週早產兒打造。圖／美聯社

雖然隨著醫學進步，未滿28週出生的早產兒，存活率已大大提升，但容易出現各種併發症，荷蘭新生兒科醫師布德指出，24週嬰兒如果暴露在空氣中，肺部受損的風險較高、心臟也要承受更高的壓力和更多的血液，如果能夠保持胎兒狀態，並預防所有這些影響，就能改善嬰兒日後的生活狀況。團隊也相信人造子宮將成為早產兒家庭的一大福音。

人造子宮技術目前仍處於研發階段。圖／美聯社

不過，現在人造子宮技術目前仍處於早期研發階段，美國及加拿大團隊正進行類似研究，包括人造子宮系統的動物實驗，期盼在早產兒存活率及日後生活品質上取得新的突破。

國際中心／張立德 編譯 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

早產兒RSV重症風險高 健保單株抗體範圍擴及未滿36週嬰兒

早產兒台南急送林口長庚 警「紅斑馬」開道平安轉院

5月新制一次看！報稅季「減稅大紅包」上路 台鐵5/26起新票價