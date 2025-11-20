提高試管嬰兒受孕成功率！TFC團隊研發「AI選胚」模型：準確率達75%

AI醫療科技帶來創新趨勢，運用在生殖醫學更能提高人工受孕成功率，TFC台北生殖中心團隊研發「AI選胚」模型，成功預測胚胎染色體是否健康，準確率達75%。醫師指出，AI選胚可減少囊胚切片所造成的損傷，有效節省時間與成本，協助醫師快速篩選出值得進一步植入的健康胚胎，同時讓病人清楚理解選胚的依據，讓求孕之路更透明安心。











TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，過往評估胚胎是否健康，AI決策僅提供結果分數、無法交代推論流程及依據，常被視為黑箱作業，醫師無法向前來求子的父母明確解釋「為什麼這顆胚胎比其他胚胎更有機會成功」，造成資訊不透明，影響醫病之間的信任度。

「AI選胚」模型準確率達75%



為此，TFC台北生殖中心團隊研發「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）模型，導入胚胎評估流程，結合完整臨床數據與影像資料，可成功預測胚胎染色體是否健康，準確率高達 75%。研究成果已發表於國際期刊《輔助生殖與遺傳學》（Journal of Assisted Reproduction and Genetics），是目前全球少見具可解釋性的AI胚胎預測模型。

曾啟瑞說明，由於從母體取胚時通常都一次取多顆，評估胚胎的健康度以及要選擇哪一顆胚胎先植入，都是依照胚胎師的經驗搭配影像檢查結果來判斷，若能取到足夠好的卵，就能提高受精率。然而在選胚過程中，需考慮胚胎師的誤判率，導致選胚品質存在一定的運氣成分。





數據透明化提高懷孕成功率



曾啟瑞指出，可解釋人工智慧AI模型依據輸入的胚胎資料進行分析學習，比較母齡、父齡、胚胎發育速度等臨床數據，成功預測胚胎染色體健康度，進而為每顆胚胎產出「專屬分析報告」，並協助醫師進行個人化分析與治療，降低患者經濟負擔與風險，並提高懷孕成功率。

曾啟瑞解釋，該AI選胚技術為非侵入式，能夠讓醫師在沒有「胚胎著床前染色體篩檢」（PGT-A）的情況下，觀察5～6天的囊胚並預測其健康程度，不僅排除母嬰在囊胚切片時可能的受損風險，並縮短原本至少需等待2週以上的檢測時間，幫助醫師與病患在明確的選胚依據下，促進醫病討論，達到醫病共享決策的目標。

新板婦產科生殖中心院長、生殖醫學權威王瑞生表示，以新北市為例，去年高齡產婦超過6,000人，高齡懷孕與凍卵需求皆顯著上升。衛生福利部國民健康署也在2025年11月推出「試管嬰兒補助3.0」，首胎最高補助金額可達15萬元。

王瑞生說明，為讓準爸媽更快掌握專屬補助資訊，TFC推出全台首創的「試管嬰兒補助3.0試算機」，民眾只需輸入年齡與療程條件，即可快速得知可申請的政府生殖醫療補助金額，鼓勵更多夫妻勇敢踏出備孕的第一步。

試管嬰兒首胎補助15萬元









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為提高試管嬰兒受孕成功率！TFC團隊研發「AI選胚」模型：準確率達75%