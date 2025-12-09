提高長照特別扣除額天花板三讀後 時力續喊：別讓學齡家長當稅制犧牲者

立法院三讀通過《所得稅法》第17條修正案，把「長照特別扣除額」自新台幣12萬元增加額度至18萬元。（示意圖／侯世駿攝）

時代力量今（9）日表示，當日立法院三讀通過的《所得稅法》第17條修正案中，把「長照特別扣除額」自新台幣12萬元增加50％額度至18萬元，確實能減輕照顧者的負擔，但別忘了育兒家庭也正被低薪高物價壓得直喊救命，呼籲要顧到7至18歲學齡者的家長，別讓他們老是當「稅制犧牲者」。

因應台灣社會高齡化海嘯勢不可擋，朝野立委已達成共識要透過稅賦優惠支持長照家庭，不要在長照壓得喘不過氣之餘還得扛高額所得稅，因此立法院今天三讀通過《所得稅法》第17條修正案，只要納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合衛福部公告的須長期照顧之身心失能者，那麼回溯自2025年元旦起，每人每年的「長照特別扣除額」提高至18萬元，預計2026年5月民眾申報綜合所得稅時，將有高達35萬戶家庭適用，希望能減輕「三明治世代」（同時需撫育父母與子女者）的壓力。

《所得稅法》第17條修正案調高了「長照特別扣除額」，然而學齡小朋友的養育開銷也不少，被認為也該適度檢討養育扣除額。（示意圖／CTWANT攝影組）

對此時代力量表示支持，但也直呼還有一塊沒顧到，原來現行制度對 6 歲以下孩童提供每年15 萬元特別扣除額，但小孩一旦滿 7 歲後，撫養者所享的「幼兒學前特別扣除額」便瞬間歸零，也沒有相對應的小學生撫養特別扣除額。時代力量續指，2022年衛福部其實有一件針對兒童生活狀況調查，發現0至6歲兒童每月平均花費約1.1萬元，而6至12歲則大約1.3萬元，顯見育兒成本真的隨幼兒年齡增加而上升。

時力拿出國際例子一比，直指美國為符合資格的家庭提供每名未成年兒童每年折合約新台幣6萬元的稅額抵減，若稅額不足抵減還可退稅；日本則提供每月每童大概折合新台幣2,000多元的兒童津貼，相較之下台灣這塊簡直真空。時力強調，小學生的開銷多數比幼兒園還高，不少家長反應，這項兒童優稅在孩子一滿7歲就與納稅義務人「斷崖式分手」也沒銜接者，顯與現實生活負擔不符。

時力呼籲，長輩和孩子都需要照顧，必須補齊育兒支持缺口，才能打破窮者愈窮的惡性循環，打造更友善的照顧環境。

時代力量對育兒相關政策著墨甚深。（圖／CTWANT攝影組）

