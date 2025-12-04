提「助理費除罪」替顏寬恒解套？ 陳玉珍駁

陳玉珍（圖／TVBS資料畫面）

國民黨立委陳玉珍提出立委助理費除罪化修法，已列入明日院會討論，但此議案被質疑是為了解套黨內立委顏寬恆的助理費案。 傳出不少已連署的立委想要撤案，且國民黨的立院助理也對此修法表示不滿，認為這是「全黨救一人」，並會導致勞權倒退。 陳玉珍對於是否為顏寬恆解套的質疑作出回應，強調修法不是為了特定人物，而是反映全國議長的連署民意。

立委翁曉玲因北市清潔隊員送拾荒婦人價值32元的電鍋而被依貪污罪判處有期徒刑的案例，提出修法建議將貪污5萬元以下不予處罰。 翁曉玲批評法務部長鄭銘謙對此案表示同意，但自己卻遭到雙標的抹黑，指控她想將貪污罪除罪化。 民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，應回歸到法治的本質。

國民黨團提出的立院組織法修正草案中，將立委助理費除罪化列入5號院會議程，引發外界質疑此舉是為了幫助顏寬恆解套。 陳玉珍表示，她沒有聽說有立委想撤案，並強調這是經過全國議長聯誼會通過連署，反映民情的行動。傳出不少立委在與黨秘書長李乾龍的餐敘中，因誤以為是黨團提案而簽名連署，現在討論撤簽，甚至連黨主席鄭麗文都不知情。 若立委助理費修法通過，多名國民黨助理擔心這將導致勞權倒退，並擔心自己可能因此失業或被調查。

