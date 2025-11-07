提「太子集團、黃國昌」遭網軍威脅 吳靜怡發不自殺聲明：提刪串證羈押為誰？超速仔！

吳靜怡透露，她發文提及「太子集團、黃國昌」，瞬間遭大量網軍攻擊、威脅，她質問黃國昌，提「刪除串證羈押」是為了誰？並發出「不自殺聲明」。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉詐騙、洗錢案，檢察官訊問、聲押後，天旭國際科技人資女主管辜淑雯、在台重要幹部王昱棠、邱姓、李姓被告，因涉嫌重大、恐有串證之虞，台北地院裁定羈押禁見。政治評論員吳靜怡今（7）日透露，她發文提及「太子集團、黃國昌」，瞬間遭大量網軍攻擊、威脅，她質問黃國昌，提「刪除串證羈押」是為了誰？並發出「不自殺聲明」。

吳靜怡表示，今天上午9點多她在threads發文提及「太子集團國際詐騙案成為全台灣矚目的案子，就問問黃國昌，你要提的『刪除串證羈押』背後是為了誰？」、「太子集團案至今五大幹部因為涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見」，「黃國昌，你有種再提一次！！ 」

廣告 廣告

吳靜怡稍後在臉書透露，「黃國昌，這樣短短的文，怎麼幾分鐘就數百隻假帳號跑來出征、謾罵、攻擊、威脅？封鎖不完，身心靈都讓我恐懼」。

她直言，今天在「脆」難得發文提到「太子集團、黃國昌」，結果網軍瞬間超多的，原來太子集團沒網軍，反而提到黃國昌幹嘛「刪除串證羈押」你們就緊張，有必要這麼明顯嗎？什麼不能講？還是不方便讓大家發現什麼？「總之，大家試試看，順便除草拔拔蔥，而且都是新帳號」。

吳靜怡痛批，黃國昌提刪「串證羈押」的荒謬性，創意私房到太子集團的案子都是引起社會關切，黃國昌要不要繼續提？「你背後陰謀到底是想幫誰？不要靠網軍啦！超速仔！」

吳靜怡發出「不自殺聲明」：在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。

若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。

※Newtalk提醒您：珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

補充保費新制 王義川：為何沒繳費的中國人來台依親可用健保？這事沒解決都不用談！

「下屬出包盧秀燕扛責」圖卡狂洗 他轟：卸責得這麼難看！妳是指揮官 沒人會叫你媽媽