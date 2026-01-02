提「孵蛋計畫」遭疑抄襲 高虹安：回應需求 何志勇：所見略同

新竹市 / 綜合報導

今年11月28日，將要舉行九合一選舉，包含人選和政策都成為各方角力點。新竹市長高虹安昨(1)日宣布，要啟動新竹小巨蛋孵蛋計畫，卻被綠營質疑，她是在有意參選的國民黨籍何志勇提出後，才依樣畫葫蘆。對此，高虹安說是回應新竹市長期以來的公共需求；而何志勇則認為這是好事，代表所見略同。但是針對國民黨宣布禮讓高虹安，何志勇表示還沒定案，也永遠有努力空間。

新竹市長高虹安(1.1)說：「今年將正式啟動，新竹小巨蛋的孵蛋計畫。」新竹市長高虹安，在元旦一早，以新年新希望比喻，宣布啟動孵蛋計畫，新竹市長高虹安(1.1)說：「這會是一座具備國際賽事，以及大型演唱會，全民運動，並且支援科技產業，會展，以及許多的，包含像是尾牙等等的需求。」誓言打造新地標，但被議員質疑，2026大選戰情升溫，抄襲政見。

新竹市議員(民)劉崇顯說：「(推測)何志勇提出相關的構想後，才依樣畫葫蘆地說自己要做，想要在選舉年提出口號。」原來國民黨籍，有意角逐新竹市長寶座的何志勇，在去年12月中旬，就提出新竹智慧巨蛋願景，還超前部署規劃園區，國民黨前發言人何志勇說：「這是好事啊，代表我們是所見略同，民進黨不應該見縫插針。」何志勇幫高虹安緩頰，也邀請一起參加城市沙龍，跟專家取經，而針對抄襲質疑，高虹安表示，是回應新竹長期以來的公共需求，完成盤點評估穩步推進。

但國民黨宣布新竹市長不辦初選，禮讓現任市長高虹安，何志勇還沒有放棄角逐，更建議應先辦公開初選，再與高虹安民調PK，國民黨前發言人何志勇說：「對我來講，永遠有努力的空間，來說服黨中央跟中常委，因為這個事情目前還沒有定案，藍白兩階段初選的概念，有效地整合，而且更放眼未來，2028年總統大選。」

針對禮讓還沒定案，高虹安表示，目前把市政做好推進建設，政黨內部的選舉機制與安排，屬於政黨民主程序，也尊重表達意見的權利，2026選戰揭開序幕，人選政策都是關注焦點，也都將成為選民決定關鍵。

