提「新版助理費」遭疑借屍還魂 牛煦庭：幫助理加薪

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法後，引爆國會助理反彈，儘管國民黨團急踩煞車改由同黨立委牛煦庭提案，但國會助理認為，儘管牛煦庭的版本加碼各項加給，卻有可能看得到吃不到。另外，將公費助理工資納入立委補助費用，也被質疑是讓「助理費除罪化」借屍還魂，對此，牛煦庭回應，修法的本意就是要幫助理加薪增取更好的工作待遇，不要做政治攻擊。

國民黨立委陳玉珍日前提案「助理費除罪化」修法，引爆國會助理反彈，儘管國民黨團急踩煞車，但不到半個月卻改由藍委牛煦庭提案，根據牛煦庭版草案規定，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費，包含辦公事務費用公費助理，專業加給資深加給等。

其中助理費按立委每年歲費5倍計算，以115年立委年歲費為10萬9520元，立委公費助理以歲費5倍計算共54萬7600元，較現行助理費47萬2760元增加約15.8%，黨團公費助理則以歲費6倍計算，共計65萬7120元較原預算59萬950元增加11%，這也等於能幫「助理加薪」嗎。

立法院國會助理工會副理事長田飛生說：「把一個公費助理的所有費用寫在一個條文上面，表面上很好看，但我認為還是不妥，他(牛煦庭)把一定數額這幾個字拿掉，這是打破立法院公費助理費用的上限，我覺得打破這個是好事。」立法院國會助理吳奕萱說：「把助理費的總額綁定立委本人的歲費，想要營造一種好像助理費，就是立委的一種變相薪水。」

針對修法助理看法不一，只是將公費助理工資納入立委補助費，牛煦庭的版本與陳玉珍版本大同小異，也被質疑是將「助理費除罪化」借屍還魂嗎。立委(國)牛煦庭說：「當初在民代支給條例提出修正的時候，連行政院的版本都把補助費用明文入法，這難道是在幫議員除罪嗎，這部法案的原意就是幫助理加薪，增取更好的工作待遇。」如何保障國會助理權益，朝野持續論戰，助理費爭議未完待續。

