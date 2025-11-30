提「男女當兵2年」強化國防！北市議員高喊：誰反對就是中共同路人 一票網卻笑了

侯漢廷提出「強化國防政策」建議，引發熱議。圖／翻攝自侯漢廷臉書

總統賴清德日前宣布投入1.25兆新台幣強化台灣國防，因應2027年可能遭中國武統做準備，引起藍營砲轟，他事後澄清，該把焦點放在「準備」，並非指中國會在2027年攻台。對此，新黨籍台北市議員侯漢廷也力挺賴總統，表示台灣國防要強化，除了加強每年演練，更要下令「男女都要當兵2年」，高喊「誰反對，誰才是中共同路人」。

侯漢廷發文指出，日前被不少人指責是「中共同路人」簡直大錯特錯，自己不僅大力支持賴清德的國防政策，甚至還希望能加碼，為2027年可能發生戰爭做完善準備。他也提出以下建議：

每年2次避難演習

立即展開「每年2次」避難演習，屆時全國人民停班停課，共同進行演習，了解如何逃到避難室，並知悉由誰領導、組織逃難，以及逃難後必須做的事。

撤離、軍隊實地入駐訓練

為了因應城鎮戰，林口、淡水、基隆等解放軍易登陸地，應有大規模撤離訓練、軍隊實地入駐訓練演習。

男女皆兵當2年、嚴防逃兵

2026年起應兵役延長至2年，服兵役年齡延長，且不分性別要當兵，並把教召改為每人1年1召。此外，也應嚴禁役男女出境，慎防逃兵。

嚴格執行「防護團」

根據民防法，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務，需從現在開始嚴格執行，規定1年至少需模擬1次，教導如何執行軍事勤務。

提高所得稅、砍政務人員薪水支出國防

軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出。同時，刪減不必要社會福利，充實國防，「先從刪減政務人員薪水開始」。

反對國民黨主張「嚴格審查預算」

國民黨主張要嚴審預算，要求美國先到貨，我強烈反對，怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？

侯漢廷指出，做到以上幾點才能算是認真備戰，不僅完全符合賴清德、青鳥「要備戰、增加實力」的邏輯，「誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！」

該番言論一出後立即引起網友熱議，有人認為「完全贊成，仿效以色列男女都要當兵」，不過大部分網友都不買單，紛紛怒批「你先煩惱你跟郭智輝的官司啦」、「嘴砲誰不會？講一套做一套」、「自信點，把同路兩個字拿掉」、「那就請藍白立委不要刪預算」、「通常是同路人都很怕被說」、「你過往的行為已經證明了你是中共安插的間諜」。

侯漢廷曾說「武統台灣要先窮台」，遭網砲轟。圖／翻攝自網路

一名網友也挖出侯漢廷日前言論，表示他不僅自稱是中國人，還說若中國要武統台灣，就是要先「窮台」，才能讓台灣人接受被中國接管，怒批「他早就出賣台灣了」。



