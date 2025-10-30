提「送中」國家清單？林佳龍：宣導因應中國長臂管轄

（中央社記者吳書緯、楊堯茹台北30日電）針對是否提供「哪些不能去的國家」給遭中共列名的民進黨立委沈伯洋等人，以防被「送中」；外交部長林佳龍今天表示，政府無法限制個人旅行，但是被中共點名，以及可能遭到長臂管轄的人，外交部會加強宣導與因應。

立法院今天邀請國安局、外交部、大陸委員會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢時指出，中共對台長臂管轄、跨境鎮壓，若已被中共列入「台獨頑固分子」的立委王定宇、沈伯洋等人，在國外遭遇中國意圖引渡或「送中」的情況時，政府的具體抗衡手段，是否會提供清單予沈伯洋等被中共列名者，註明「哪些國家不要去」。

林佳龍表示，中共靠鬥爭起家，無所不用其極，政府全力做好宣導，讓外館協助民眾，並與友好國家分享情資做好因應。而中共對台灣的長臂管轄、跨境鎮壓，都有作用力與反作用力，這也證實中共本質，全世界包括美國、法國，都曾發生類似情況，都有一些因應。

林佳龍說，民眾出入中國、港澳，或是中共的協力國家，政府做好事前、事中跟事後的各種因應。中國20年前通過反分裂國家法後，啟動法律戰、輿論戰、心理戰「三戰」，以混合戰交互運用，而心理戰就是想不戰而屈人之兵，企圖造成紅色恐怖，人人自危、自我檢查，將戰場打到台灣內部，而台灣也必須要全面因應，面對法律戰外更深層的混合戰。

林佳龍表示，因為台灣是自由民主人權的國家，政府無法限制個人旅行，但是被中共點名，以及可能遭到長臂管轄的人，外交部會加強宣導與因應，「政治人物也有自己的判斷與智慧，他本身的判斷與應處非常重要」，而外交部會提供協助。

林佳龍進一步說明，外交部已訓令外館，針對各種可能情境建立標準作業程序，目前範本已發至外交部全球111個駐外館處，兩岸之間也由陸委會等單位協調。

林佳龍說，「危邦不居，亂邦不入」，中國讓其自絕於世界，不僅在中國境內統治，也想在境外統治，這種破壞國際秩序的行為，已經引起全世界共同面對與因應，相信民主的開放社會最後會戰勝邪惡政權。（編輯：翟思嘉）1141030