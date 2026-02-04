提「這名字」記者趕出白宮? 川普拒回艾普斯坦案提問 司法部刪除公開文件挨批

針對此次艾普斯坦案相關文件公開後引發的一系列爭議，傳美國總統川普宣布禁止任何記者在橢圓形辦公室內提問涉及該案的問題，司法部也陸續刪除了已經公布的文件內容。 圖：翻攝自 @MichaelHXHX X 帳號

[Newtalk新聞] 美國司法部近期公布最新艾普斯坦案相關文件，內容多處涉及現任總統川普，引發全美輿論熱議。針對艾普斯坦案文件公布後衍生的一系列爭議，川普政府也展開行動，陸續刪除了已經公布的文件內容。然而，此次公布的文件仍衝擊了民意對聯邦政府的信任，甚至連部分共和黨議員都表態拒絕繼續支持川普，接連不斷的爭議也讓美國政府陷入危機之中。

X 推主「Michael」指出，由於近期公布的艾普斯坦案文件多次提及川普，許多媒體也持續針對文件內容向川普提問，試圖進一步挖掘事件相關資訊。為了避免文件內容衝擊自身聲譽，川普宣布將驅逐所有在白宮橢圓形辦公室內提問艾普斯坦案相關內容的記者，並拒絕針對該議題發表看法。

與此同時，X 推主「烏克蘭戰爭．最新進展」爆料稱，當地時間 2 日，美國司法部在未公布原因的情況下，開始陸續刪除被公開的艾普斯坦案文件。「烏克蘭戰爭．最新進展」認為，司法部突然刪除文件的行為，可能與此次文件內容多處涉及川普，但卻沒有隱藏全部川普姓名的原因有關，「司法部可能也很為難，畢竟川普的名字出現太多次了」。

另一方面，X 推主「方舟子」表示，在此次公布的艾普斯坦案相關文件中，美國司法部公布了兩個版本的「川普在艾普斯坦住所內性侵未成年人」的指控文件，其中一份塗黑了川普的名字，但另一份卻沒有。「方舟子」推測，此次大規模公布相關文件的行為可能加重了司法部的負擔，「甚至讓他們不小心放出了沒有『打碼』的原文件」。

由於此次公布的文件涉及了川普性侵未成年人的指控，美國國內民眾對川普的支持度出現大幅下降的趨勢。X 推主「PolitivsVideoChannel」指出，目前已經有大批美國眾議員對川普涉及強姦兒童的行為表示不滿，陸續取消了對川普的支持，其中甚至包含與川普同黨的共和黨籍議員。隨著越來越多議員收回對川普的支持，X 推主「Bricktop_NAFO」也透露稱，眾議院議長強生已經失去了對眾議院的控制權，「川普一手打造的帝國正在瀕臨崩潰」。

另外，針對前總統拜登為何沒有在任期內公布艾普斯坦案調查文件的質疑，X 推主「Adam」發布推文進行澄清，宣稱原因與美國的司法體制有關。「Adam」表示，在拜登擔任總統時期，美國法院正在針對艾普斯坦的前女友格希萊恩．麥克斯威爾 ( Ghislaine Maxwell ) 進行審判，相關的調查文件內容也在法院的命令下遭到封存，直到 2025 年上訴終結才獲得對外公開的機會。

「Adam」強調，在拜登政府時期，國會並未推動《艾普斯坦透明法案》強制公開調查內容，政府也並未針對司法部的獨立性進行干預，「在法律程序的影響下，相關內容被延遲到川普上台後才得以對外公開，並非拜登拒絕公開調查資料」。

同時，推主「Eason Mao」也爆料稱，曾擔任英國首席大臣、駐美大使的資深工黨成員彼得．曼德爾森勳爵( Peter Mandelson )也被發現涉及艾普斯坦案，一張此次公開的照片顯示其身穿內褲，拿著某項文件與一位穿著浴袍的女性共同觀看。隨後，曼德爾森勳爵宣布退出工黨，試圖避免工黨遭相關爭議波及。

艾普斯坦文件內容中涉及川普性侵未成年兒童的指控仍引發民意反彈，大批眾議院議員開始收回對川普的支持。 圖：翻攝自 @politvidchannel X 帳號