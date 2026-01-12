提「陳水扁找唐飛當閣揆」！蔣萬安：賴清德要和在野黨領袖好好談

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安受訪時喊話行政院跟立法院溝通，還舉前總統陳水扁為例，要賴清德和在野黨領袖好好談（圖／翻攝畫面）

藍白持續封殺中央政府總預算，以及8年1.25兆國防特別預算，傳出國民黨團擬將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查，對此，總統賴清德批評，總預算環環相扣，只讓少數預算通過「這是為德不卒」。面對朝野僵局，台北市長蔣萬安今（12）日則是喊話行政院坐下來跟立法院溝通，還舉前總統陳水扁找唐飛擔任行政院長為例，要賴清德和在野黨領袖好好談。

115年1月已經快過半個月，但藍白持續封殺總預算，傳出國民黨團擬將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查，但賴清德批評這是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也酸「挑三揀四」。蔣萬安今天出席115年度市長與里長有約，他稱，行政院跟立法院針對軍警消相關權利，是否行政院應該依法編列預算才能在立法院順利付委，「我想行政院還是應該坐下來好好跟立法院溝通」，而北市府會努力讓TPASS相關權益以及服務不中斷。

北北基桃今天也將開會討論因應相關作為，對此，蔣萬安重申，地方政府會全力讓服務持續下去，但總預算部分，還是希望行政院應該要好好跟立法院溝通，大家關心的軍警消權益部分要在總預算裡編列，要好好談論、好好溝通。

媒體追問，接受專訪時有提到，賴清德應該像陳水扁一樣跟朝野對話、降低衝突？蔣萬安回應，目前朝野僵局、對立非常嚴重，這都不是人民之福，賴清德身為總統同時也是執政黨主席，應該要和在野黨領袖好好的談、溝通。

蔣萬安說，陳水扁不管是啟用唐飛擔任閣揆，或是和在野黨領袖見面，這些其實都有前例，目前朝野對立如此緊張，應該好好坐下來溝通、對話。

至於傳出賴清德勸進卓榮泰出戰2026台北市長選戰，蔣萬安回應，就是專注在市政上，謝謝。

