提「鞭刑」對付詐騙及性侵犯！洪孟楷：考慮明年推公投

【記者邱筠媜／台北報導】國民黨立委洪孟楷今（3日）與重大刑案被害者家屬及民團舉行記者會，重申面對詐騙、虐童、性侵等重罪，現行制度已不足以嚇阻，再次提出研議「鞭刑」入法。洪孟楷指出，下會期將提出法案，並考慮明年推鞭刑公投，讓民意直接決定是否在我國刑罰中增列鞭刑。

洪孟楷今上午舉行「白玫瑰拒絕廢死大法官週年 被害人權益繼續沉睡」記者會，多名刑案受害者遺屬到場發聲，包括師鐸獎案張介能、新北資優生割喉案楊爸爸、陸正案弟弟陸定、台南殺警案涂怡婷、新北殺警案劉祉源等人，藍營立委許宇甄、牛煦庭、蘇清泉、羅智強也出席力挺。

洪孟楷表示，白玫瑰上街拒廢死屆滿一年，立法院已否決支持廢死的大法官被提名人，但行政部門毫無實質回應也缺乏檢討，超過8成民意反對廢死，政府卻似乎沒有聽見。被害人權益不但沒有進展，反而看見檢察總長為關押最久的死囚聲請非常上訴，華山大草原分屍案兇嫌最終免死，假釋再犯案件一再發生，中選會甚至直接沒收反廢死公投，等於把門關在被害者面前。

洪孟楷引用新加坡經驗指出，唯有確實的重刑，才能讓犯罪者真正畏懼，民調顯示，超過7成民眾支持加重刑度，鞭刑、死刑的核心目的，都是讓加害者清楚知道國家會為被害者討回公道，未來將彙整各界意見送交行政院、司法院及法務部，要求正面回應。

洪孟楷強調，明年是否提出鞭刑公投，將取決於社會共識，但核心目標很單純，就是討論詐騙、虐童、性侵等重大犯罪，是否應在原有刑罰之外，再加上一層真正能讓加害者害怕的懲戒。

