提「2年兵役」 綠營怕了？侯漢廷：2027戰爭是騙票口號

侯漢廷提出7項強化國防主張，包括恢復2年兵役，竟被民進黨貼上「同路人」標籤。（示意圖，非當事人／資料照）

外界近日熱議的「2027年可能爆發戰爭」議題，新黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」主張，竟被民進黨發言人貼上「同路人」標籤。侯漢廷質疑綠營反應激烈，無非把戰爭想得太兒戲，甚至根本知道「2027戰爭」是騙票口號，或怕人民發現「票投民進黨台灣變戰場」。

侯漢廷今(1日)發文質疑，當他提出面對2027戰火危機的7點「備戰」建言，民進黨發言人的回應竟不是理性的政策討論，而是第一句就扣下「同路人」、「滑坡到北韓」的紅帽！講不過就貼標籤，沒論點就罵別人，真正滑坡到北韓的，是民進黨「沒論述就批鬥」的政治操作！

侯漢廷指出，連讓人民走一趟避難路線都不要。這是「備戰」還是「等死」？現況防空避難室一堆是違建、危樓，私人空間、這些問題民進黨全裝沒聽到：當戰火來臨，萬一業主「一拉鐵門」，民進黨的「小橘書」難道能變出鑰匙嗎？誰負責管理秩序？誰負責物資？萬一有不懷好意的人混入，誰負責？不演練，出了事就等著大亂。民進黨知道會亂，所以乾脆禁止演習，裝沒事。

侯漢廷強調，如果2027年起面臨戰爭，那麼2026年要服兵役的人，不用當兩年？他建議讓役男一年一召，到2033年前，讓當完兵的人，一年「至少」再回部隊訓練一次，不然打仗前三四年都沒被教召過，早就忘記怎麼當兵，這樣有戰力嗎？

侯漢廷直言，他沒有提戒嚴，沒有提四年兵役，只是國家在戰爭前夕的「基本常識」。民進黨之所以反應激烈，只有三個可能：1.國防弱智化，把戰爭想得太兒戲，根本不知道真正備戰是什麼。2.抗中假議題，他們根本知道「2027戰爭」是騙票口號，所以不須認真備戰。3.選票重於人命：真心相信面臨戰爭，但不敢認真備戰，因為一旦備戰，人民就會發現「票投民進黨台灣變戰場」，最後民進黨落選。

