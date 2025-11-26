提1.2兆特別預算 軍方：展現自我防衛決心
[NOWnews今日新聞] 賴清德總統今（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。國防部表示，「投資國防即投資和平」，將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，籲請國人支持、共同努力捍衛國土家園。
國防部表示，當前我國正面臨嚴峻的安全挑戰，中共襲擾樣態日趨多元，亦壓縮我預警時間，面對威脅，國軍奠基於過去10年穩定的國防預算成長，以及建軍備戰成果，規劃於2026年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，區分8年籌獲符合防衛作戰實需的武器裝備，以展現強烈自我防衛決心。
國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026至2033年，預算上限暫匡新臺幣1兆2,500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「臺美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。
國防部說明，本次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造臺灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」七大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。
國防部強調，「投資國防即投資和平」，臺灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，會與友盟持續在各層面加強合作。國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，籲請國人支持、共同努力捍衛國土家園。
