提1.25兆國防預算是戰爭要來？徐國勇轟「不正當連結」國無兵恆亡、要自我保護：不能上完廁所才買衛生紙吧

總統賴清德日前提出1.25兆元國防預算，在野卻稱其意味戰爭可能會發生。民進黨秘書長徐國勇今（1）日直言「這叫不正當連結」，每年花1600億保護台灣怎麼會太高，國無兵恆亡、有自我保護能力是必要的，上廁所應該準備好衛生紙，「總不能上完廁所才去買衛生紙吧！」

民進黨今日舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，會後記者問及，賴總統提出1.25兆元國防預算，國民黨卻將其和戰爭綁在一起，認為提高預算意味戰爭可能會發生？

廣告 廣告

「這叫做不正當連結！」徐國勇回應，1.25兆元國防預算是分八年、一年1600億左右，每年花這樣的錢保護台灣怎麼會太高？

徐國勇再說「國無兵恆亡」，國家沒有軍隊一定會滅亡，保持自我保護能力是必要的，有人講的更粗魯些「總不能上完廁所才去買衛生紙吧！」還是要上廁所前準備好衛生紙？面對要侵略我國的境外勢力，有防備本來就是必須的。

徐國勇強調，國防預算非常合理，硬要不正當連結、說要宣布戰爭來臨的，就是中了共產黨的計，國共過去有多少次和談，每次國民黨容共的結果就是強大共產黨，如果國民黨說提高預算是戰爭，拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，把台灣送給中國，但我們跟中共互不隸屬，保持一定實力備戰才能避戰。

（圖片來源：放言記者拍攝、賴清德臉書）

更多放言報導

徐國勇指黨內沒做台北、桃園民調「徵召區會綜合評量」：其他民調我和選對會「都聽到了」

王美惠選上嘉義市長...黃敏惠換選立委「綠營恐失一席」？徐國勇：立委補選民進黨有以備之、有我們的準備