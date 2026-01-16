提14席！民進黨部今晚公布「2026基隆市議員各選區提名人數」

即時中心／徐子為報導



民進黨基隆市黨部今（16）天公布市議員提名參選人數及策略，各行政區登記人數若超額，協調不成將辦民調決定人選。





民進黨基隆市黨部今天發出市議員選舉公告，中正區、信義區、仁愛區、中正區和七堵區各提名2人，並保障男、女性都能獲提名。安樂區提3人，保障男、女性別都獲提名，暖暖區提1人、山地原住民提1名。另外，平地原住民不提名，並配合市長候選人策略運作。



市黨部表示，入黨連續滿2年以上、黨戶籍屬基隆市黨員，從本月26日至30日可至市黨部領表。登記日截止後，若參選人數多於提名數，會先協調溝通，協調期為2月2日至6日，若無法達成協議，將由市黨部於3月2日至16日辦民調。



黨部說明，預定2月13日公告第一波市議員提名人，3月27日公告第二波。第二波也視情況提前公告。

