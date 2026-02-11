提21年前潛艦軍購案遭封殺69次 賴清德喊話在野通過國防條例：台灣不能再重蹈覆轍

總統賴清德今日率副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、三軍司令等召開記者會，呼籲立法院盡速審議國防特別條例，賴清德表示，台灣提升國防不是要侵略任何國家，只是要守護習以為常的生活，對和平可以有理想，但不該有幻想，一紙協議無法換取和平，唯有實力才能夠確保真和平，備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰。



賴清德首先強調，國家的防衛不能等，安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等，現今國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算。包括日本今年國防預算1.8兆新台幣、韓國1.4兆新台幣，菲律賓也增加，台灣也不能例外。

1.25兆軍購被在野封殺 賴清德： 延宕 關鍵武器裝備的交付 ​

賴清德指出，特別預算8年為期1.2兆新台幣，尤其身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，提升國防預算、維護國家安全絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心，為確保世界安全的努力，這樣的方向也受到國際社會的高度支持。



賴清德說，面對日益復雜的區域情況，國軍弟兄姐妹最迫切的就是能夠及時獲得先進精準的武器裝備，用最先進最精良的武器裝備，守護台澎金馬，確保國人的生命財產安全，在此國防部以專業規劃之下，提出了為期8年的國防特別預算，從七大類持續強化國軍現代化作戰能力，以及不對稱作戰的能力，落實新訓練、新思維、新裝備、新科技的建軍精神。



賴清德表示，提升國防的支出、加大安全投資，是民主友盟國家的共同趨勢，這也使得美國等主要軍備供應國當前產能早已排滿，他要感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單，同時台灣宣誓自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。但現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單，延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心，身為總統及三軍統帥，他有責任任何義務向國人說明清楚這些延宕所帶來的急迫與風險。

為何不編國軍加薪預算？賴清德駁：民進黨執政調幅已達14%

賴清德指出，近期有輿論提到這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提案替志願役官兵一律每個月加薪三萬元有關，批判政府不照顧軍人，他要嚴正聲明，這是完全錯誤的連結，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去10年執政團隊除了四度為軍公教校加薪，累氣調幅達到14%以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給提升，照顧國軍權益，光是去年便調薪5項加給，每年增加支出138億元。



賴清德強調，國軍是龐大的組織，不同地區不同單位不同任務的弟兄姐妹，可以支領的項目本來就有不同的加給設計，也正因為如此，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之餘，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導，因此行政院已經提出釋憲，身為民主法治國家，一定要往合法合憲來提升軍人福利待遇，唯有制度正確，保障才能夠穩定，國軍全體同仁也才能夠安心。



賴清德說，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇，但攸關國安主權與基本生存的國防，更應該要攜手團結一致對外，面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過任何國防預賽，而是希望在安全機密的環境下向朝野立委詳細說明預算規劃與運用，立委可以審查通過，政府願意清楚說明如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境以及待遇。

提21年前美軍售8艘潛艦被擋破局 賴清德：台灣不能再重蹈覆轍

賴清德提到，21年前他擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購來強化台灣的防衛力量，穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產，如果當年夠通過這項軍購，屬於我們的8艘潛艦早已成軍，相信台灣能夠對區域的和平穩定提早貢獻更多力量。如今當外在危險不斷提升，建軍工作更加迫切時，再次看到組黨提升國防的場景，台灣絕對不能夠再重蹈覆轍了。



賴清德說，許多國際友人一再告訴台灣，強化國防不能再等待，不能被拖延，他要再次呼籲立法院朝野政黨，在年後開議就即刻實質審議，盡速通過國防特別預算條例，一起強化國防守護國家，讓臺灣繼續繁榮發展，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣提升國防不是要侵略任何國家，只是要守護習以為常的生活，對和平可以有理想，但不該有幻想，一紙協議無法換取和平，唯有實力才能夠確保真和評，備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰。



賴清德說，國鈞同仁是守護主權、維繫和平穩定最重要的支柱之一，除了站在第一線保家衛國，在天災地變時更成為國人最安心的依靠，支持國軍讓他們沒有後顧之憂，應該是朝野政黨共同責任，也是全體國人的基本共識。現在讓我們一起成為國軍最大的後盾，提升他們的工作環境，並且提供最精良的武器裝備，付起責任守護區域和平，確保台灣繁榮穩定。



