提3大聲明籲終止「年年燒」惡夢 蔡易餘要求嘉義市府講清楚 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／嘉義報導

嘉義市湖子內環保暫置場26日發生火災，禍首指向廢彈簧床釀災，而因3年來就發生3次大火，燒出當地民眾熊熊怒火，質疑市府管理不當。對此，民進黨立委蔡易餘今（29）日一早即在臉書發文表示，火災發生適逢東北季風將濃煙吹向嘉義縣的水上鄉、中埔鄉，嚴重危害鄉親健康與農作。他也呼籲中央應盡速訂定統一標準，不能因為是「暫置場」就成為法規漏洞。

「湖子內暫置場3年3燒，嘉義市府講清楚！」蔡易餘表示，湖子內環保暫置場連續3年冬天起火，東北季風將濃煙吹向水上鄉及中埔鄉，且當地人口密集，嚴重危害鄉親健康與農作。

面對「年年燒」的惡夢，蔡易餘進一步表示，去年發生火災後，他質詢時，嘉義市政府答應將全程監控；他希望能將監控的畫面公開，讓相關單位查察火災原因。此外，蔡易餘提到，距離他該次質詢已經過了一年，沒想到「又燒給你看」。

為防止災害不斷發生，蔡易餘提出3大嚴正訴求。第一、嘉義市府公開火災監控紀錄與數據還原真相，不能再用拖延代替處理，必須給民眾一個交代；第二、由於受害區人口稠密，環境部不能置身事外，盼公糾會介入調查管理疏失，替鄉親主持公道；第三、要求環境部針對設置條件、堆置高度及監測訂出規範，避免悲劇重演。

照片來源：翻攝自蔡易餘臉書

