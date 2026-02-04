提6大福利政見 蘇巧慧：老幼都顧好、家庭少煩惱

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日發布政見影片。（圖／截自蘇巧慧臉書）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日發布政見影片，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「0到6歲免門診和住院部分負擔」、「0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒3萬元照顧津貼」、「65歲以上假牙補助最高5萬元」，以及「敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零」等六大福利政見。

蘇巧慧透過政見影片說明，新北市是全國人口最多的城市，許多家庭來自不同地方，一起在新北落地生根，「減輕家庭負擔，是做為新北市長最重要的事」。首先，若她當選市長，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也會和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心。

蘇巧慧指出，第二是讓0到6歲的孩童看醫生門診免門診和住院部分負擔，第三項福利是六歲以下孩童全面免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗，第四項是讓早產兒家庭能獲得家庭照顧津貼三萬元，來應對突如其來的需求，讓所有嬰幼兒家庭有更完善的照顧。

蘇巧慧續指，家中長輩的健康更是家庭最大的幸福，許多長輩沒有牙齒沒有辦法吃好睡好，健康大受影響，因此第五項福利是補助65歲以上長輩裝假牙，最高補助5萬元，讓長輩不需因為經濟考量犧牲健康。

蘇巧慧表示，第六項則是許多長輩向她反應的需求，將敬老卡從每個月600點提升至1000點，且將沒用完的點數效期改成一年，也讓敬老卡使用範圍更廣更彈性。並喊道，「老幼都顧好，家庭少煩惱」。

