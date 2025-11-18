提T17、18輝達不使用要歸還 北市府：無法接受新壽提議

各黨的台北市議員在北士科集合，一同到場視察T17、T18用地，關注各項作業的規劃與處理情形，要讓輝達海外總部進駐的相關流程，都能加速推進。

民進黨議員許淑華說明，「市政府也在跟台電溝通，是不是在旁邊這一塊我們要加設一個變電所，來做變電的配電的工作，所以現在目前正在跟台電談這個問題，所以我們後續很多事情要做。」

國民黨議員徐立信指出，「我們表訂有哪些要在現場，有哪些要清除、要點交的部分，那是不是有跟輝達先確認過，譬如說像這個廢土坑。」

前置工作如火如荼進行，但關鍵的地上權問題，原定在上週五台北市府要與新光人壽完成合意解約，如今解約再度卡關，因為新壽提議這片用地必須限定給輝達，要是多年後輝達解約不再使用，土地就要還給新壽，但這項意見不僅議員不認同，市府也不接受。

台北市副市長李四川表示，「新壽他們提了這個意見在我們的協議書，那解約我們不可能這個土地往後的狀況說，這個當然現在輝達，那往後如果假設輝達用了幾年以後，那這個合約還必須要再把土地還給他，這個在市政府是沒有辦法接受的。」

台北市副市長李四川表示，輝達不動產副總裁本週將來拜訪市長蔣萬安，也會帶來投資意向書再給新壽，新壽如果同意，開完董事會後就能簽解約合約書。

