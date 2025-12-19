插乾股又想討公關費遭拒 惡里長竟找黑幫教訓餐館

台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居。讀者提供



台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居，去年間以協助轄區某音樂餐館向立委陳情，讓駐唱菲籍歌手取得工作許可證為由，向餐館負責人及股東要求「插乾股」，還索討每月「公關費」，事後因業者拒付，蕭萬居竟找黑幫到餐館砸店打傷股東，台北地檢署調查後為蕭萬居及3名黑幫成員，涉犯恐嚇取財未遂及傷害等罪，依法起訴。

國民黨籍的蕭萬居，曾擔任台北市大安區龍圖里長，涉嫌於2015年至2019年間與業者合謀，以不實發票和估價單，詐領里鄰建設經費、社會局社區照顧關懷據點加值方案、二殯回饋地方經費、社會局補助款等，不法所得至少140萬元，全案經台北地檢署偵查起訴後，遭一審法院重判，目前全案上訴中。

廣告 廣告

2024年間，蕭萬居因協助轄區某音樂餐館向立委陳情協調，讓餐館駐唱菲律賓籍表演者取得工作許可證，向餐館吳姓負責人及閻姓股東要求取得「10%乾股」，餐館允諾後於同年10月起至12月止支付蕭萬居3萬8976元。蕭萬居不滿足，又向餐館索討每月3萬元的「公關費」，餐館則在同期共支付了9萬元。

事後餐館吳姓負責人及閻姓股東認為蕭萬居是假藉名目索取費用，決定自今年1月起停止支付這些費用，蕭萬居不爽於今年3月29日，先恫嚇吳姓負責人要帶人到店內「清場」，3月31日則夥同天道盟大安會成員林光輝、四海幫成員林彥戎、尹貽松3人到餐館，要求立即恢復10%乾股。

由於蕭萬居的無理要求被閻姓股東當場拒絕，林光輝竟出手毆打閻，林彥戎、尹貽松則分別持酒瓶、冰箱等器具攻擊閻，致閻頭部、四肢、臉部及胸腹多處挫傷、撕裂傷。吳、閻報警提告。

台北地檢署調查後認為蕭萬居及黑幫成員林光輝、林彥戎、尹貽松4人，涉犯恐嚇取財未遂及傷害等罪，依法起訴。另外餐館吳姓負責人在警局製作筆錄時，表明將對3名黑幫成員提出毀損罪告訴，但因這個部分警方並未移送，且無毀損單據可以作證，檢察官函請警方另行偵辦。

更多太報報導

不動產貸款總量回歸銀行自主管理 房仲解讀: 逐步具有彈性 房市自用當道仍不變

身體素質堪比「超級丹」BWF球王石宇奇：周天成太強了

藍白提案彈劾賴清德 總統府：合乎憲政體制都尊重