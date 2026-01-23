插充電器邊滑手機！15歲少女突遭「電擊」倒地 全身燒傷搶救4天不治

國際中心／綜合報導

巴西一名15歲少女15日在家裡邊充電邊滑手機，突然不明原因遭高壓電流電擊倒地，儘管緊急送醫治療，歷經多次轉院搶救，也接受手術治療，但最終仍因傷勢過重，於19日宣告不治。消息曝光後，讓附近社區民眾相當錯愕、不捨。

根據《鏡報》報導，15歲少女碧翠絲（Beatriz Costa Diniz）事發前正在使用充電中的手機，充電裝置就插在牆壁上的插座，沒想到少女突然間遭到電擊，全身出現2到3度燒傷。父親發現女兒觸電倒地後，立即將她送往醫院急救。

然而碧翠絲傷勢太過嚴重，需要多名專科醫師救治，隨後被轉往另外2間醫院，進入加護病房搶救，並接受手術治療，經過4天搶救，仍因傷勢過於嚴重，19日不幸過世。

當地負責供電的電力公司Equatorial Pará表示，已派員前往事發地點檢查，但過去30天內，該地區並未出現電力異常狀況，是否為電壓不穩，或是充電器故障釀禍還有待釐清。當地警方也介入調查這起意外。

碧翠絲的死訊曝光後，當地社區民眾感到悲痛，鄰居透露，碧翠絲的個性親切，人緣相當好，平常還會在公車上販售木薯餅補貼家用。有專家提醒，如果充電器的內部絕緣層受損失效，牆壁插座的高壓電流可能會導入低壓設備，若民眾剛好邊充電邊使用手機，有可能會遭受電擊，嚴重者恐致命。呼籲民眾避免在手濕濕的狀態下，或在靠近水源的地方使用插座，否則觸電風險將大幅增加。

