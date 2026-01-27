插座出現2狀況＝起火前奏 消防員：根本自殺行為

消防安全粉專「消防神主牌」表示，插頭出現異常發燙，可能是插座或延長線內部老化、接觸不良的徵兆，高溫容易引發火災，他也提到，許多人發現插頭插入後鬆動，會用膠帶固定或改變角度繼續使用，「這是自殺行為，是在拿幾千萬的房子開玩笑」，最好的做法是立即停止使用，並找水電師傅把插座換新，以保障居家安全。

「消防神主牌」昨（26）日在Threads發文指出，近期有網友反映使用延長線或插頭時出現異常發燙，若燙到手甚至會彈開，「這是死神在幫房子加溫」，他警告「我不誇張地告訴你，如果不拔掉，你正在跟死神倒數計時」。

「消防神主牌」表示，正常電路不應有燙手的溫度，插頭或插座過熱通常是內部銅片老化或鬆動，導致電阻升高，「那個溫度就是塑膠外殼融化、起火燃燒的前奏」。

「消防神主牌」說，如果插頭插入後感覺鬆動，切勿用膠帶固定或改變角度繼續使用，因接觸不良容易產生高熱，「慢性縱火、等同自殺行為，你以為省了換插座的幾百塊，其實是在拿幾千萬的房子開玩笑」。

「消防神主牌」表示，若摸到高功率家電的插座，如電暖器或吹風機插座發燙，當下有兩個選擇，一是立即拔掉，並找水電師傅更換老舊插座；二是繼續插著，賭看看今晚睡覺時它會不會起火，但他提醒，別讓那個「溫溫的」手感，成為你家最後的溫度。

