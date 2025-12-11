插手華納兄弟探索出售案 川普矛頭對準CNN

美國總統川普(Donald Trump)10日表示，他希望在華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery)的出售案中，確保美國有線電視新聞網(CNN)換新東家，把矛頭對準這家和他長期不和的新聞媒體。

華納兄弟探索已成為派拉蒙影業(Paramount)和串流媒體巨頭Netflix競標爭奪戰的焦點。派拉蒙執行長艾里森(David Ellison)的父親─甲骨文(Oracle)創辦人賴瑞．艾里森(Larry Ellison)，是川普的盟友。

根據派拉蒙的競標案，CNN將落入艾里森家族手中。而根據Netflix的協議，華納兄弟探索在完成對Netflix的影視部門和串流業務之前，會先單獨出售CNN和其他的有線新聞資產。

川普10日在白宮告訴商業領袖，「我認為任何協議都應該─應該要保證並確定CNN是協議一部份、或是被分開出售」。

川普並補充說，他不認為目前運作那家公司和經營CNN的人、一群非常不誠實的人，應該被准許繼續運作下去。「我認為CNN應該和其他一切一起出售」。

川普並打破傳統地表態，他將參與政府批准這項交易的決定，而不像通常那樣只把問題交給司法部。

根據美國媒體報導，川普在談話中所稱的這兩家「好公司」競標者，都已直接向白宮和川普展開遊說、以支持他們的競標。

川普長期以來和CNN及其他主流新聞機構關係敵對，稱它們是「假新聞」，不斷在社群媒體攻擊它們。

他堅持CNN最終要落在友好人士的手中，這似乎是看好派拉蒙的競標，儘管Netflix的提案也涉及將CNN出售給一個尚未透露的買家。

自從艾里森在年初接掌派拉蒙之後，這家公司已經指派魏斯(Bari Weiss)擔任哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)總編輯。

魏斯以批評她所稱的主流媒體偏見著稱，她的任命案獲得長期指控主流媒體存在自由派偏見的保守派人士讚揚。

就在艾里森接掌CBS的幾天前，CBS的招牌節目、同時也是川普的主要批評者之一「史蒂芬柯貝爾深夜秀」(The Late Show with Stephen Colbert)遭到停播。

但川普8日在自家的真實社群(Truth Social)發文，批評派拉蒙影業和艾里森，竟然准許對葛林(Marjorie Taylor Greene)的訪問，說他們「和先前的管理層沒什麼兩樣」。葛林曾是川普的盟友但已轉為他的批評者。

相較之下，Netflix和民主黨走得近，創始人哈斯汀(Reed Hastings)是民主黨的重要金主。