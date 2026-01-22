插旗信義區擬收「5%清潔費」惹議 連鎖壽司尚無回應

台北市 / 綜合報導

日本連鎖壽司品牌「壽司郎」要開新店了，插旗信義區百貨，但在活動宣傳滿額贈品中，標註「5%清潔服務費」不計入，讓民眾恍然大悟，難道幾乎一切取餐都靠機器輸送及民眾自取的店家，也要收服務費。目前其他壽司品牌，像是「爭鮮」、「壽司郎」，都沒有加收服務費的計劃。至於壽司郎打算收費的原因，以及後續其他分店，是否會跟進，也還有待官方公告。

轉盤上壽司一盤又一盤，油花豐富厚實Q彈，品項多元分店一家一家開...，記者吳任瑜說：「日本連鎖壽司品牌，壽司郎，即將插旗信義區百貨，不過傳出這間店要加收，5%(清潔)服務費，馬上引起討論。」業者粉專貼文替新店優惠宣傳，但滿額贈禮的細項規則，備註「5%清潔服務費計算前」，這貼文內的微小細節引起議論，難道要開始收服務費了嗎？

民眾說：「我覺得漲服務費是很正常的事情，對，就是可能人工也在漲，所以服務費漲是沒有問題。」、「我就不會來這裡吃啊，我就會去別的地方吃啊，沒有收5%的地方吃啊，因為我也不會特地跑來這裡，特別去吃壽司啊，到處都有不用這5%嘛。」

實際觀察，5%的清潔服務費，能不能接受，每個人看法不同，但看看其他連鎖壽司店，HAMA Sushi 藏壽司以及爭鮮，都沒有規劃要再加收服務費用，專家就分析要收費的原因，行銷專家凱爺說：「可能是因為這個通路的成本轉嫁，也就有可能通路本身的這個抽成，或者是相關的成本是比較貴的，這個商圈本身客群的可支付所得比較高，所以就調漲，但這件事情其實就長遠來說，並不會需要到影響所謂的訂價策略。」

目前壽司郎尚未回應，要加收清潔服務費的原因，後續其他分店是否會跟進，也還有待業者公告。

