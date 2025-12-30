插旗信義戰區！韓國名店醒酒湯、牛腸火鍋來了

正式引進韓國45年老字號名店「中央韓鍋酒舍」到台灣。（圖／東森新聞）





搶攻跨年商機，築間集團搶攻韓食市場，代理海外餐飲品牌，正式引進韓國45年老字號名店「中央韓鍋酒舍」到台灣，主打醒酒湯和牛腸火鍋。另外還有豊漁集團也開幕，雙品牌壽喜燒和海鮮丼飯進駐台北101美食街，甚至最難訂位的Buffet「島語」也插旗桃園台茂。

韓式泡菜湯頭大火滾煮、冒泡沸騰，一塊塊牛腸搭配茼蒿、大蔥、白菜，香氣瞬間撲鼻而來。2025年進入尾聲，馬上就要來倒數了，餐飲集團搶攻跨年商機，讓你嗨完不只可以喝到韓國正宗解酒湯，還有牛腸火鍋可以吃。

湯匙一舀，乳白色湯頭滑順，牛骨精華全都融進湯裡；還有這道生牛肉搭配水梨，再打顆蛋黃拌勻。築間集團旗下「中央韓鍋酒舍」12月29日於信義區開幕，主打還原正宗首爾風味。

集團董事長林楷傑：「我覺得中央醒酒湯，它這樣的餐飲內容，目前在台灣是沒有人在做的，我認為引進的時候，它可以帶起不一樣的風潮。從現在開始到2月，我認為都是一個餐飲的旺季。」

牛油、洋蔥醬高溫拌炒，加入靈魂醬汁，熱騰騰壽喜燒上桌，豊漁集團卡位，12/31在101美食街一口氣新開兩品牌，不只有牛喜壽喜燒、水炊鍋。滿滿海鮮鋪滿碗，海膽、鮭魚卵、鮭魚和黑鮪魚，長浜魚屋同步進駐，頂級海味要讓饕客一口接著一口。

集團營運長黃永凱：「跨年這個時間點的話，就是一個歲末年終，迎接新一年的到來，緊接而來的還有寒假跟農曆過年，（101美食街）非常有國際化的地方，能夠接觸到非常多的客群。」

烤盤上煎著菲力牛排，一旁還有滿滿雪蟹腳，一位難求的自助餐「島語」也選在這個時間點插旗桃園台茂，一開幕就吸引大批人潮。迎接2026年到來，各家餐飲業者火力全開，全面搶攻老饕的味蕾。

