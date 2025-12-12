插畫家助募款照護失智長者 陪伴為題傳遞支持

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）以陪伴為題，插畫家「路易斯與布丁」用筆下角色扶著長者的意象，傳遞對失智與照顧者的支持。天主教失智老人基金會小額捐款少8%，呼籲各界伸援，有機會獲限量聯名公益麻布袋。

變老是每個人都會面對的生命課題，當台灣邁入超高齡社會，失智人口跟著增加，天主教失智老人基金會投入照護領域27年，目前服務約150名失智長者，但今年1至10月小額捐款較去年下降8%，讓照顧工作面臨挑戰。

在友人牽線下，天主教失智老人基金會今年首次和插畫家路易斯與布丁合作，推出限量聯名公益麻布袋，盼各界踴躍小額捐款，這背後還藏著追星成功的小故事。

天主教失智老人基金會企劃陳怡文今天告訴中央社記者，她本來就是路易斯與布丁的粉絲，剛好朋友認識對方，當時基金會集思廣益要開發新的募款小禮，沒想到路易斯與布丁一口答應幫忙，讓她又驚又喜。

路易斯與布丁以「陪伴」為核心概念，傳遞對失智者與照顧者的支持，圖中角色們溫柔扶著長者，象徵在記憶逐漸淡去的過程中，家人與照顧者仍願意一起走過這段旅程。

天主教失智老人基金會副處長曾家琳表示，作者在麻布袋設計上有一段文字Even when memories fade, love remains，期盼呼籲社會看見照顧者無聲背後的辛苦付出，以及始終存在的溫柔，也期望能為每名照顧者與失智者帶來力量與安慰。捐款新台幣500元即可獲得聯名公益麻布袋，數量有限，額滿為止。（編輯：管中維）1141212