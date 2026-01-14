插畫家徐世賢打造2026金馬奇幻影展主視覺 奇幻莊園藏彩蛋

2026金馬奇幻主視覺海報今日曝光。（金馬提供）

2026金馬奇幻影展準備起跑，14日發布主視覺海報，再度邀請曾獲指標性的英國世界插畫獎（WIA）圖書類新銳首獎、新生代知名插畫家徐世賢操刀，以充滿想像和童趣的手繪風格，打造1座屬於影迷的奇幻電影莊園，徐世賢表示：「在這座奇幻莊園裡，我們可以盡情許願，盡情跟著電影一起大笑、尖叫和落淚，更重要的是，一起做夢。」

在這座奇幻電影莊園裡，徐世賢將金馬奇幻影展特色之一的「影迷許願池」化為視覺中心，這座水池象徵無數影迷對電影的純粹熱愛。許願池周遭圍繞著姿態各異的魔幻馬兒，無論是奔馳、跳躍、漫步和休憩，或是與外星幽浮共譜的奇想，也代表電影帶來的無限想像。細節中，更巧妙埋藏了《洛基恐怖秀》、《鬼店》等影史經典元素和馬頭視覺。

此款主視覺設計也將延伸至奇幻影展備受好評的周邊商品，讓影迷購買收藏。奇幻影展歡迎各大品牌一起加入合作，在活動期間共創獨特的奇幻影展之旅。2026年金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日舉辦，並於3月29日正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續在金馬官網公布。

