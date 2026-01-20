插畫家蓋彼道歉了！妞妞「脫褲動畫」惹火女粉絲 坦言：AI 玩笑開過頭

娛樂中心／程正邦報導

妞妞脫褲動畫被罵退追，蓋彼PO片道歉了。（圖／翻攝蓋彼 Gabi SDK 粉絲團)

知名百萬人氣插畫家蓋彼（Gabi）近期宣布重啟動畫創作，不料首波復出影片卻因一段女主角「妞妞」脫下長褲、開腿對準鏡頭的動畫畫面引發軒然大波。部分長期追蹤的粉絲感到不適，質疑風格「突然走偏」，甚至引發退追潮。對此，蓋彼於今（20）日發布影片正式道歉，坦言自己「半調皮」玩 AI 玩過頭，但也幽默反擊揚言退追的網友：「之後不要偷偷回來看新片喔！」

AI 實驗玩過火：從「脫褲」變「脫假髮」

引發爭議的畫面中，一向走都會輕喜劇風格的妞妞，竟出現脫掉外褲並做出大尺度開腿動作的 AI 動畫，讓不少老粉絲看傻眼。蓋彼在今日的道歉影片中，讓「妞妞」親自現身說法，表示因為臉書流量低迷且動畫停更許久，原本只是想在重啟創作時，分享一段覺得「挺獵奇」的 AI 測試畫面，沒想到會引起這麼大的反感。

蓋彼語帶無奈地道歉：「金歹勢（真抱歉）！這次確實想太少，玩笑開過頭了。」她承諾未來 AI 將回歸輔助創作，不會再發布類似的不雅畫面，甚至自嘲以後頂多把「假髮」脫掉，絕不會再脫褲子。

蓋彼坦言，為了流量嘗試AI創作獵奇影片，之後會避免不雅畫面。（圖／翻攝蓋彼 Gabi SDK 粉絲團)

停更兩年內幕：建寶配音員「聲線唯一」難取代

這起風波也意外揭開了蓋彼自 2024 年底長時間停更的真相。她透露，核心男主角「建寶」的配音員早在兩年多前就因私人因素離職。由於該配音員聲線過於獨特，即便海選多位替代人選仍無法達到原汁原味的喜感，讓她一度喪失動力。

直到近期 AI 技術大爆發，蓋彼發現能透過工具分擔作畫壓力並克服配音難題，才決定重啟更新。不過她也坦言 AI 仍有侷限，例如角色一致性不穩定，「妞妞動著動著就變另一個人」，目前的獵奇畫面正是實驗過程中的插曲。

網友反應兩極：小題大作還是保護角色？

面對道歉，留言區出現兩極化反應：認為部分網友過度解讀，「不過就是 AI 動畫，真的小題大作」、「如果換成建寶脫褲子，大家肯定會笑死」。反對派則認為蓋彼過去的作品以細膩情感共鳴著稱，這種粗糙且帶有性暗示的 AI 畫面「破壞了角色的靈魂」，難怪女性粉絲會集體抗議。

蓋彼在回應退追網友時仍不改直率本色，半開玩笑地表示，那些義憤填膺說要走的人，之後看到新影片最好不要偷偷回來看。影片最後，她不忘發揮幽默感，再次利用 AI 讓妞妞蹲下大跳 Breaking 街舞，試圖用笑聲化解尷尬。

