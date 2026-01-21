插畫家「脫褲開腿片」惹議 認了「1玩笑開過頭」原因曝！

娛樂中心／江姿儀報導



AI技術飆速進步，但不少有心人士利用先進技術，惡搞名人、明星「一鍵脫衣」，相關議題近期在歐美引發熱議。正值「AI脫衣」爭議之際，台灣知名插畫家「蓋彼」停更2年，19日發文首度公開原因，還預告即將回歸，並曬出妞妞「脫褲開腿」動畫片段，詭異舉動嚇壞一票人，也惹來非議。對此，她昨（20日）發文道歉，親曝「2原因」，認了「AI玩笑開過頭」。





蓋彼停更2年突詭異PO「脫褲開腿片」！粉嚇壞退追：變18禁？

網紅插畫家「蓋彼」以分享兩性題材走紅，創造出愛撒嬌的女友「妞妞」、木頭男友「建寶」等角色，貼近現實的情侶互動經常引發共鳴，吸引破百萬人追蹤，2023年底卻無預警停更短片。時隔2年，蓋彼發文親曝停更原因，透露嘗試運用AI作為輔助工具，減輕長期獨立作業的負擔，「我決定再嘗試做看看！」，也附上疑似AI生成的結果，只見妞妞的畫風與過往有落差，下秒還脫下褲子、露出內褲，甚至面向螢幕開出M字腿。然而不少粉絲嚇壞，留言表達觀看後的負面感受，質疑是否往成人風格邁進，甚至揚言退追。

廣告 廣告



對此，昨（20日）蓋彼再於臉書發文，表示「AI玩笑過頭了…跟大家說聲抱歉！之後我會用它來輔助創作，但不會再開相關玩笑了～」，也對退追者說「阿妳之後就不要再偷偷回來看我的新影片喔！！哼哼…（話說本來沒退追根本也沒在看吧咦）」。同時她曬出影片以角色妞妞向大家說明，認了「（個人）FB流量已經爛很久了」，再加上停更動畫2年之久，因為「覺得沒有什麼人會看到我」，於是帶著調皮玩鬧的心態發布「脫褲開腿」片段，讓觀眾見狀後認為不雅。她坦言，當下未多加思量，只覺得「用AI脫褲褲挺獵奇」，就直接PO出動畫。她也為自身行為，向大家道歉，還承諾「以後我頂多把我的假髮脫掉，也不會再脫褲子了」，喊話「妞妞沒變，大家不要再罵我囉，好嗎！？」，片尾幽默安排妞妞喊「唉…X好衰，蓋彼怎麼不自己出來道歉？」。

原文出處：插畫家PO「脫褲開腿片」粉嚇壞退追 她親曝「2原因」道歉：AI玩笑開過頭！

更多民視新聞報導

才遭諷「雙面人」又傳難搞 韓援始祖李多慧「身價曝光」！

遊泰遭「男按摩師」突襲下體 許志豪嚇壞急喊：NO！

入夜全台急變凍番薯 「體感10°C↓」影響最劇時間曝！

