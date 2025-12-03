插管或氣切 以患者意願為中心
記者林怡孜∕台南報導
62歲李先生因新冠重症併發感染與肺栓塞，在插管3週後肺部仍未復原。之後改為氣切，術後疼痛明顯減輕，活動度大幅提升。經過數月努力，李先生成功拔除氣切管並恢復自然呼吸，半年後已能自行到門診回診。
另一名85歲陳阿公，因失智、心臟衰竭、吞嚥困難及肌肉流失，身體已趨衰弱。雖然第一次肺炎插管後順利拔管，但從此臥床。第二次肺炎時，醫療團隊建議以藥物治療為主，不再進行侵入性處置，但家屬仍希望再插管並接受氣切。之後陳阿公反覆在加護病房與呼吸照護中心間轉換，半年後過世。
成醫重症加護科醫師王聖媛表示，插管是急性呼吸衰竭的緊急救命方式，但不適合放置過久，會造成喉嚨疼痛，且需使用較強鎮靜藥物。若病況需要較長時間恢復，改為「氣切」通常能減輕疼痛、降低感染風險，患者更易活動與復健，有助脫離呼吸器。根據患者病情、意願、年齡、復健潛能與生活品質進行評估，對於具復健潛能、年齡較輕、原活動力佳病患，氣切常是「走出加護病房」的重要契機。
王聖媛說明，成醫引進微創的經皮擴張氣切術(PDT)，手術時間短、傷口小、感染與出血風險低，可望降低病患負擔、加速復原。但對於臥床、衰弱、多重共病、病程進入末期患者，即使插管或氣切，也多半難以逆轉病程。患者可能因此進入「侵入性治療—感染—住院—再感染」的循環，生活品質不見提升，甚至延長痛苦。
王聖媛強調，醫療核心不在延長生命長度，而是保護生命品質。每一次決定，都應以病人意願與尊嚴為中心。重症團隊會協助家屬評估，確保決策符合患者期待及生命哲學。
