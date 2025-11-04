插隊火化 高市一殯爆貪汙 14人免職起訴

高雄市政府殯葬處第一殯儀館火化場爆出長期貪汙案，共有14名職工幫助殯葬業者插隊，安排亡者提前火化作業，收賄逾116萬元，遭高雄地檢署偵結起訴。（任義宇攝）

高雄市政府殯管處第一殯儀館火化場爆出長期「插隊火化」貪汙案，蔡姓、吳姓、洪姓等14名職工被控自2019年至2025年間，收受多家殯葬業者紅包，協助亡者提前入爐，讓喪家趕上「良辰吉時」下葬。高雄地檢署查出，6年間共收賄逾116萬3000元，全案近日偵結依《貪汙治罪條例》起訴。

起訴書指出，火化場原應依申請順序與預定爐號進行作業，但業者為迎合喪家挑選時辰，私下以每具約1000元不等的「火化服務費」行賄職員。職工收錢後便私自調整火化時段，讓指定遺體得以「插隊」進爐。大部分喪家會將親人後事全權交由殯葬業者處理，誤以為該費用為一般服務費，殊不知成了賄款來源。

廣告 廣告

檢方調查，火化當日排爐人員先將亡者資料登錄至系統，再交由操爐人員執行火化。若接受行賄，操爐人員會提前處理特定亡者遺體，並延後掃描QR Code時間，製造火化依序紀錄假象，使市府登載資料與實際不符。6年間至少上千具遺體火化順序遭人為變更，嚴重損及公務信譽。

檢方認定，14名職工明知應依時段順序操作，仍反覆接受業者賄款，行為已構成不違背職務收受賄賂罪。賄金由部分職員集中保管，並用於日常餐飲、飲料與奠儀支出。嫌疑人到案後多數自白並繳回贓款，民政局已將涉案人員全數免職。檢方依《貪汙治罪條例》起訴，但考量被告自白、態度悔悟，請法院從輕量刑。

高市府民政局表示，殯管處推動火化作業改革，改由正式公務員專責，作業資訊同步公開監控，防止弊端再生，並保證之前作業雖有弊端，但絕不會出現領錯骨灰、拜錯先人情況。