插頭不拔電費飆漲 能源署點名「5大吃電怪獸」

有些電器就算沒有開機，只要插著電，也會默默耗電，經濟部能源署指出，建議加裝定時器控制使用時段，或選購能源效率1級產品來降低電力消耗。

有些電器就算沒有開機，只要插著電也會默默耗電 。（示意圖／取自pexels）

能源署近日在臉書發文表示，家中許多看似不起眼的電器仍會消耗電力，即便未開機，只要插著電源就會持續耗電，長期累積對電費造成不小負擔，民眾要判斷電器是否偷偷耗電的方式很簡單，只需觀察插著電時是否亮燈或顯示時間即可。

經濟部能源署提醒民眾，即便關閉電源開關，家中仍存在許多「隱形耗電器」持續消耗電力，長期下來可能導致電費居高不下，像是電視、電腦、冷氣、冰箱與電扇等設備，即使處於待機狀態也會耗電，建議除了需要持續運作的冰箱之外，其他長時間不使用的家電最好拔除插頭，或透過具備開關功能的延長線切斷電源，以有效降低電費支出。

能源署指出，電視、電腦、冷氣、冰箱、電風扇等設備即使在待機狀態下也會消耗電力，雖然單次耗電量不大，但長期累計仍相當可觀，建議除了必須24小時運作的冰箱外，長時間不使用的冷氣與電扇應拔掉插頭，電腦可設定休眠或關機，也可利用延長線具備開關功能方便切斷電源，才能真正達到省電、省錢的效果，也降低居家安全風險。

台電說明，「低調隱藏型」電器如電視機上盒、音響、噴墨印表機等，在待機狀態下依然默默消耗電力，提醒民眾可使用具獨立開關的插座，或在長時間外出前拔掉插頭，既能省電又兼顧安全。

