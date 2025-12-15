插頭沒拔害電費狂飆 能源署點名5大「待機吃電王」

即使關閉電源，家中仍有許多「隱形耗電器」持續消耗電力，長期累積下來可能讓電費居高不下，經濟部能源署提醒，像電視、電腦、冷氣、冰箱與電扇等設備，即便待機也會耗電，建議除了必須持續運作的冰箱外，其他長時間不用的家電最好拔掉插頭，或使用具開關的延長線切斷電源，以有效降低電費支出。

能源署近日於臉書發文指出，家中有許多看似不起眼的電器仍會消耗電力，即便未開機，只要插著電就會持續耗電，長期累積下來，對電費造成不小負擔，要判斷電器是否偷偷耗電的方式很簡單，只要觀察插著電是否亮燈或顯示時間即可。

能源署點名電視、電腦、冷氣、冰箱、電風扇等設備即使在待機狀態下也會消耗電力，雖單次耗電量不大，但長期累計仍相當可觀，建議除必須24小時運作的冰箱外，長時間不使用的冷氣與電扇應拔掉插頭，電腦可設定休眠或關機，也可利用延長線具備開關功能，方便切斷電源，才能真正達到省電、省錢的效果，也降低居家安全風險。

此外台電也將耗電的電器分為兩大類，分別是「穩定進攻型」及「低調隱藏型」，穩定進攻型如電鍋、電熱水瓶與儲熱式電熱水器，若長時間保持保溫模式，耗電量驚人，最佳的作法是加裝定時器控制使用時間，或選購能源效率1級產品以降低耗電。

至於「低調隱藏型」，台電說這類的電器如電視機上盒、音響、噴墨印表機等，在待機狀態下依然默默消耗電力，提醒可使用具獨立開關的插座，或在長時間外出前拔掉插頭，既能省電又兼顧安全。

