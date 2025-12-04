揚秦總經理林麗玲 麥味登明年上半年將破千家大關

揚秦總經理林麗玲表示，主力品牌麥味登2026年拓店目標120家，預計明年上半年在台總店數將突破千店大關。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐崛起的揚秦(2755)今天召開法說會，揚秦總經理林麗玲表示，主力品牌麥味登2026年拓店目標120家，預計明年上半年在台總店數將突破千店大關；「炸雞大獅」全球新開店目標為25家，美國首店將於明年第一季正式營運。

林麗玲表示，目前全台早餐店超過2萬家，麥味登952家，市佔率僅約4%，麥味登長期目標希望搶下台灣早餐店市場10%市佔率，以全台2萬家早餐店推估，麥味登拓店至2000家便可達到目標，相當於台灣每1萬人就可開1家麥味登。

她說，目前麥味登加盟主開設複數店的比例占27%，若1000位加盟主每個人再開1家店，2000家目標就達到了，前提是要讓加盟主都賺錢。

明年除了「麥味登」預計展店120家、「炸雞大獅」展店目標25家、「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」預計展店2家。

火鍋品牌「涮金鍋」展店目標6家，展店區域將從桃園延伸至新北市，第6店「中壢海華店」已正式營運，緊接著「桃園大有店」及「觀音大觀店」也將於12月陸續開幕，年底總店數將達8家，接力搶攻冬季火鍋商機。

代理品牌「檳城煎蕊」預計將在百貨商圈展店2家，首店進駐台北SOGO忠孝館，2店則是位於Q square京站時尚廣場B3美食街，合計明年總展店目標數155家，透過多品牌直營與加盟系統合力驅動下，帶動營運成長動能。

海外市場佈局，「炸雞大獅」發展側重於美國和東協國家，皆是採取區域加盟的方式，以國家或城市為單位，加速展店並鞏固市佔，海外總店數已達39家，目前已簽約4個國家8個區域。分別為「馬來西亞」砂拉越區、柔佛區、吉隆坡；「印尼」大雅加達區、萬隆區、泗水區、「新加坡」單一城市及「美國」維吉尼亞州，美國首店目前正在籌備階段，營運團隊預計明年1月來台受訓，明年第1季門市將正式營運。

截至目前，「麥味登」總店數952家、「炸雞大獅」海內外店數128家、「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家、「涮金鍋」店數6家、「檳城煎蕊」店數2家。前3季合併營收22.18億元，年增19.82%，稅後淨利1.7億元，年增31.50%；前3季每股盈餘4.67元。

