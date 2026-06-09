揚秦5月營收再創「單月歷史新高」

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▲揚秦國際公布5月自結營收，單月營收創下歷史新高，突破3億元。（示意圖／取自麥味登臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 揚秦國際企業（2755）今（9）日公布5月自結營收，5月營收3.04億元，年增15.52%，月增8.72%，創單月歷史新高。1月至5月累計營收共14.10億元，年增19.23%，同創歷史新高紀錄。揚秦表示，受惠於營運主力品牌「麥味登」全台店數穩定成長以及規模經濟效益帶動下，單月營收首次突破3億元，保持雙位數成長佳績。

揚秦國際總經理林麗玲表示，5月營收創歷史新高，主要受惠於早午餐品牌「麥味登」店數增長，營運規模持續擴大。同時，麥味登年度新品「元氣蛋白系列」全門市開賣後，締造日銷萬顆的紀錄，廣受消費者喜愛。再加上品牌聯名活動，雙雙帶動了門市的來客數與客單價。

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麥味登、炸雞大師聯名插畫藝術家 品牌知名度黏著度效益顯著

展望後市，林麗玲指出，「麥味登」與「炸雞大獅」接連透過與療癒系超人氣IP「LULU豬」及台灣知名插畫藝術家「KINGJUN」的聯名合作，推出全新期間限定餐點、限量設計包材與周邊商品；活化門市氛圍的同時，也激起社群討論話題及周邊收藏熱潮，更有望吸引多元客群進店消費，對於提升品牌知名度與黏著度有顯著效益。

截至目前，「麥味登」總店數1025家，「炸雞大獅」海內外店數120家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



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